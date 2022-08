Johnny Depp fait sa première apparition à la télévision après un procès en diffamation contre Amber Heard

La star de Pirates des Caraïbes, Johnny Depp, est l’un des acteurs les plus talentueux au monde. Après avoir gagné le procès en diffamation contre Amber Heard, unLes MTV VMA de cette année, Depp a marqué sa présence en tant que Moon Person, en faisant quelques doublures lors de la remise des prix.



Selon Variety, bien que Johnny Depp n’était pas aux VMA sous sa forme physique, son visage est apparu numériquement dans le casque d’une Moon Person flottant au-dessus de la scène. “Et vous savez quoi? J’avais besoin du travail”, a déclaré Depp au début de l’émission.











“Hé les VMA, revenons à la putain de musique, d’accord ?” a-t-il déclaré lors d’une autre apparition après une pause publicitaire, bien que sa bombe f ait été émise pour la diffusion. Dans un clip préenregistré posté par Depp sur son Instagram, Depp a déclaré : “Je veux juste que vous sachiez que je suis disponible pour les anniversaires, les bar mitzvah, les bat mitzvah, les mariages, les réveils, tout ce dont vous avez besoin.”

Bien que cette fois, Depp n’ait pas été nominé, dans le passé, il a remporté des prix pour la meilleure performance masculine, le meilleur méchant, la superstar mondiale et le prix de la génération, a rapporté Variety. Cette apparition de Depp survient quelques mois seulement après son controversé et très médiatisé procès en diffamation contre l’ex-femme Amber Heard dans lequel le jury a conclu que Heard avait diffamé Depp dans son article d’opinion du Washington Post de 2018, qui faisait allusion au fait d’être victime de violence domestique.



Cependant, le jury a également conclu que Depp avait diffamé Heard, par l’intermédiaire de son avocat, tout en ripostant contre ses accusations. Depp tente de relancer sa carrière dans le cinéma et la musique depuis le verdict de juin. Il a rejoint Jeff Black pour plusieurs performances live en juillet et plus tard, le duo a sorti son album commun de 13 titres intitulé “18”. Plus récemment, il a été annoncé que Depp allait réaliser “Modigliani”, un film dramatique biographique sur l’artiste italien Amedeo. Modigliani, selon Variété. (Avec les entrées de l’ANI)