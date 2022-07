Johnny Depp fait appel d’une partie du verdict dans son procès en diffamation contre son ex-femme Amber Heard

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Johnny Depp a déposé un avis d’appel vendredi contestant la décision d’un jury de Virginie d’accorder à l’ex-femme Amber Heard 2 millions de dollars de dommages et intérêts, le dernier développement de la saga juridique de plusieurs années des ex en guerre.

Le dernier dépôt intervient un jour après que l’actrice “Aquaman” a déposé un avis d’appel devant le tribunal de circuit du comté de Fairfax, la première étape pour tenter d’annuler un verdict qui l’a condamnée à payer à Depp 10,35 millions de dollars de dommages et intérêts.

Depp, 59 ans, a accusé Heard, 36 ans, de l’avoir diffamé en se qualifiant à tort de victime de violence domestique dans un éditorial du Washington Post de 2018, et le jury s’est prononcé en sa faveur sur toutes ses affirmations.

AMBER HEARD DÉPOSE UN AVIS D’APPEL DANS L’AFFAIRE DE DIFFAMATION DE JOHNNY DEPP

Elle a contre-attaqué, arguant que Depp, par l’intermédiaire de son avocat Adam Waldman, l’avait diffamée en qualifiant ses allégations de “canular”.

VERDICT DE JOHNNY DEPP : L’ACTEUR GAGNE UNE AFFAIRE DE DIFFAMATION CONTRE L’EX-FEMME AMBER HEARD

Après le procès sensationnel de six semaines, le jury s’est prononcé en faveur de Heard sur une seule réclamation et lui a accordé 2 millions de dollars, un jugement que Depp fait maintenant appel, selon le dossier.

Une source proche de Depp a déclaré à Fox News Digital que la décision du jury était une victoire claire pour lui, et il n’aimerait rien de plus que tous les deux passent à autre chose et guérissent.

Mais si Heard souhaite poursuivre le litige, il doit déposer un recours pour s’assurer que le dossier et toutes les questions juridiques pertinentes sont conservés pour la Cour d’appel de Virginie.

L’OFFRE D’AMBER HEARD POUR UN MISTRIAL SUR UNE ERREUR ALLÉGUÉE DE JUROR A ÉTÉ ABATTU PAR LE JUGE

Le couple s’affronte depuis 2016, lorsque leur mariage de 15 mois a publiquement implosé.

Heard a affirmé que Depp l’avait violemment battue et l’avait une fois agressée sexuellement avec une bouteille d’alcool dans une rage alimentée par la drogue, des allégations que le jury de Virginie a fermement rejetées.

Depp a témoigné que Heard était le véritable agresseur de leur mariage, lui brisant la main avec une bouteille de vodka et lui coupant le bout du doigt.

