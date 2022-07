Johnny Depp fait appel du verdict d’Amber Heard de 2 millions de dollars contre lui – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Crédit d’image : Evelyn Hockstein/AP/Shutterstock

Suivant Ambre Entendu‘s dossier d’appel ex Johnny Depple jugement de 15 millions de dollars contre elle, le pirates des Caraïbes la star a applaudi avec un appel qui lui était propre. Amber a reçu 2 millions de dollars dans sa contre-poursuite contre Johnny, et le Edward Scissorhands L’acteur repousse également ce prix beaucoup plus petit. Par documents obtenus par HollywoodLa VieJohnny a déposé son appel le vendredi 22 juillet devant la Cour d’appel de Virginie du comté de Fairfax, en Virginie.

La nouvelle a frappé le jeudi 21 juillet que les avocats du Aquaman Beauty, 36 ans, avait officiellement déposé un recours dans la tristement célèbre affaire de diffamation de Johnny contre elle. Par papiers obtenus par HLAmber cherche à faire appel du verdict déclarant qu’elle était coupable d’avoir saboté la carrière de son ex-mari, lorsqu’elle a écrit un éditorial dans le Poste de Washington s’identifiant comme une « personnalité publique » représentant la violence domestique. Amber n’a jamais nommé Johnny dans l’éditorial. La Ed Wood La star a déjà reçu 10 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et 5 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs, dans une affaire très médiatisée qui a massivement qualifié Amber de méchante devant le tribunal de l’opinion populaire.

“Nous pensons que le tribunal a commis des erreurs qui ont empêché un verdict juste et équitable conforme au premier amendement”, lit-on dans un communiqué transmis à HL du porte-parole d’Amber. « Nous faisons donc appel du verdict. Bien que nous réalisions que le dépôt d’aujourd’hui allumera les feux de joie sur Twitter, nous devons prendre des mesures pour garantir à la fois l’équité et la justice. La décision d’Amber de faire rejeter toute l’affaire par annulation du procès a été rejetée le 13 juillet.

Amber avait demandé au juge Penney Azcarate de rejeter l’affaire, affirmant qu’un mauvais juré était assis et a finalement aidé à sceller le sort de l’actrice dans l’affaire de diffamation. Pendant ce temps, la déclaration immédiate de Johnny après le procès a déclaré que “le jury m’a rendu ma vie”.

Ce n’est pas la première fois que l’acteur fait appel. Après une perte dramatique dans son affaire de diffamation au Royaume-Uni contre Le soleilqu’il a poursuivi pour l’avoir qualifié de “batteur de femme”, Johnny a fait appel en novembre 2020. Cependant, Juge Andrew Nicol a de nouveau statué contre lui, confirmant son verdict initial selon lequel sur 12 des 14 incidents présumés de violence domestique contre Amber se sont produits à son avis, selon les preuves présentées.

“Les conclusions de fait d’un tribunal de première instance (en particulier un tribunal, comme moi, qui a entendu des témoignages oraux) sont rarement susceptibles d’être contestées en appel”, lit-on dans la décision. “En tout état de cause, je ne considère pas que les moyens d’appel proposés aient une chance raisonnable de succès (et c’est également le cas dans la mesure où les moyens d’appel suggèrent que j’ai commis une erreur de principe ou de droit) et il n’y a pas autre raison impérieuse pour laquelle l’autorisation d’interjeter appel devrait être accordée. »

Johnny a finalement été contraint de démissionner de son rôle dans le Bêtes fantastiques franchise suite à la perte.