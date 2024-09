Johnny Depp explique pourquoi il a décidé de réaliser « Modi »

Johnny Depp parle de la réalisation de « Modi »

Johnny Depp a récemment expliqué pourquoi il a décidé de réaliser Modi.

Parler avec Variété Avant la première mondiale de son film au Festival de San Sebastian, en Espagne, le 24 septembre, Depp a déclaré : « Modigliani était, bien sûr, l’un des plus grands artistes contemporains de tous les temps. Mais il représentait aussi une époque et un point de vue où de nouvelles possibilités existaient encore. Sa vision me fascine. »

Le Pirates des Caraïbes L’acteur a déclaré au média : « Il marchait obstinément au rythme de son propre tambour et possédait une allergie naturelle aux conventions à une époque où la norme était ouvertement remise en question dans tous les médias. »

« Il serait stupide de ne pas admettre que tout ce que Modigliani a toujours représenté, et continue de représenter, résonne profondément en moi », a fait remarquer l’homme de 61 ans.

Depp a déclaré : « Je me sens extrêmement chanceux d’avoir eu l’opportunité, avec une équipe et un casting sublimes, de capturer son monde en trois jours. »

Le casting de Modi comprend également Al Pacino, qui a produit le film. Pacino a été le premier à discuter avec Depp de la possibilité de faire un film sur Modigliani alors que lui et son équipe tournaient le film Donnie Brasco en 1997.

Stephen Malit, directeur de la société de production IN.2 de Johnny Depp, a également déclaré à Variety : « Pacino a reconnu que Johnny était le bon réalisateur parce qu’il a la sensibilité et la sensibilité d’un artiste. »

« Johnny était très surpris, honoré et un peu époustouflé qu’Al lui demande de réaliser ce film », a expliqué Stephen.

Le directeur de l’entreprise a déclaré : « Il ne s’attendait pas à ce que quelqu’un lui demande de réaliser un film à ce moment précis. »

« Je pense que Johnny ne croyait vraiment pas que cela se produisait jusqu’à ce qu’il atterrisse sur le plateau », a ajouté Stephen.