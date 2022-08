Johnny Depp et Jeff Beck accusés d’avoir volé les paroles du poème d’un homme emprisonné – National

Johnny Depp et Jeff Beck ont ​​été accusés d’avoir volé le poème d’un homme incarcéré pour les paroles de leur chanson Sad Motherf-kin ‘Parade, le quatrième titre de leur album collaboratif, 18.

Rolling Stone a d’abord rapporté que la chanson semble avoir plusieurs des mêmes phrases que le poème Hobo Ben par Slim Wilson, le pseudonyme d’un “tricheur” et “proxénète” autoproclamé qui a passé du temps en prison pour meurtre et vol à main armée dans les années 1960.

Un porte-parole de Depp et Beck a déclaré à Rolling Stone qu’ils évaluaient la validité des affirmations concernant Triste Motherf-kin ‘Parade.

“Nous examinons l’enquête relative à la chanson Parade des mères tristes sur le 18 album de Jeff Beck et Johnny Depp. Le cas échéant, des crédits de droits d’auteur supplémentaires seront ajoutés à toutes les formes de l’album », indique le communiqué.

Wilson, dont la véritable identité n’est pas connue, a rencontré le folkloriste Bruce Jackson au pénitencier de l’État du Missouri en 1964. Wilson aurait partagé un certain nombre de poèmes et de toasts – une forme de poésie historiquement noire qui raconte des histoires héroïques de manière souvent comique – avec Jackson.

Dans le livre de Jackson de 1974 sur les toasts, intitulé Mets ton cul dans l’eau et nage comme moi, il a inclus de nombreuses œuvres attribuées à Wilson. En 1976, Jackson enregistre un album basé sur le livre, sur lequel Wilson interprète plusieurs des toasts.

Le toast Hobo Ben décrit le personnage titulaire lors d’une fête où il dit : « Mesdames de culture et de beauté si raffinées, y en a-t-il une parmi vous qui m’accorderait du vin ?/Je suis en lambeaux je sais, mais je n’ai pas de puanteur/et Dieu bénisse la dame ça me paiera un verre.’/ Hattie aux hanches lourdes s’est tournée vers Nadine en riant/et a dit: ‘Ce dont cette mère géniale a vraiment besoin, mon enfant, c’est d’un bain.’

La chanson Parade des mères tristes comporte plusieurs des mêmes lignes. Sur la piste, Depp dit “Je suis en lambeaux, je sais, mais je n’ai pas de puanteur”, “Dieu bénisse la dame qui me paiera un verre” et “ce dont cette mère géniale a vraiment besoin, mon enfant, c’est un bain.”

Depp et Beck sont les seuls auteurs-compositeurs crédités sur la piste.

“Les deux seules lignes que j’ai pu trouver dans toute la pièce qui [Depp and Beck] ont contribué sont ‘big time motherf—ker’ et ‘bust it down to my level’ », a déclaré Jackson, qui est maintenant professeur à l’Université de Buffalo, à Rolling Stone.

“Tout le reste vient de la performance de Slim dans mon livre”, a-t-il poursuivi. « Je n’ai jamais rien rencontré de tel. Je publie des trucs depuis 50 ans, et c’est la première fois que quelqu’un arrache quelque chose et y met son propre nom.

Le fils de Jackson, Michael Lee Jackson (qui est avocat), a déclaré qu’ils envisageaient éventuellement d’intenter une action en justice, bien qu’aucune plainte n’ait été déposée.

“Ce n’est tout simplement pas plausible, à mon avis, que Johnny Depp ou qui que ce soit d’autre ait pu s’asseoir et créer ces paroles sans les reprendre presque entièrement d’une version de l’enregistrement et/ou du livre de mon père où elles sont apparues”, a déclaré Michael à Rolling Stone.

Bien que Jackson détienne les droits d’auteur sur l’enregistrement de Hobo Ben, puisque Wilson a dit à Jackson qu’il avait appris le toast de son père (car la plupart des toasts sont transmis oralement), prouver la paternité peut être difficile. (Jackson n’a jamais prétendu être l’auteur de Hobo Ben et a historiquement partagé les bénéfices avec des écrivains et des interprètes comme Wilson.)

Pour cette raison, les accusations concernant Parade des mères tristes peut s’avérer être plus un dilemme éthique que juridique.

Jackson espère que Depp et Beck modifieront le crédit d’écriture pour inclure Wilson.

« Je ne sais pas si ce disque se vend. J’ai vu des critiques que j’aurais été très gêné d’avoir eues s’il s’agissait de mon album », a-t-il déclaré à Rolling Stone. “Mais s’il se vend, Johnny Depp gagne beaucoup d’argent dessus. Doit-il aller à lui, ou doit-il aller à un endroit qui aide les gens qui ont produit cette culture ? »