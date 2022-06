Johnny Depp et Amber Heard publient des déclarations après le verdict du jury

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le jury du procès en diffamation Johnny Depp-Amber Heard a rendu un verdict mercredi et a accordé à la star de “Pirates des Caraïbes” 10 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et 5 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs.

Les deux parties ont publié des déclarations séparées après la nouvelle.

“La déception que je ressens aujourd’hui est au-delà des mots”, a déclaré le communiqué de Heard. “J’ai le cœur brisé que la montagne de preuves n’était toujours pas suffisante pour résister au pouvoir, à l’influence et à l’emprise disproportionnés de mon ex-mari.

“Je suis encore plus déçue de ce que ce verdict signifie pour les autres femmes. C’est un revers. Cela ramène l’horloge à une époque où une femme qui parlait et s’exprimait pouvait être publiquement honteuse et humiliée. Cela fait reculer l’idée que la violence contre les femmes doit être prise au sérieux.

JOHNNY DEPP GAGNE UNE AFFAIRE DE DIFFAMATION CONTRE AMBER HEARD

“Je crois que les avocats de Johnny ont réussi à amener le jury à ignorer la question clé de la liberté d’expression et à ignorer les preuves si concluantes que nous avons gagné au Royaume-Uni”, a noté Heard. “Je suis triste d’avoir perdu cette affaire. Mais je suis encore plus triste d’avoir perdu un droit que je pensais avoir en tant qu’Américain – de parler librement et ouvertement.”

Les membres du jury ont accordé à Heard 2 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires.

Depp a publié une déclaration depuis l’étranger une fois le verdict annoncé.

“Il y a six ans, ma vie, la vie de mes enfants, la vie de mes proches et aussi la vie des personnes qui, depuis de très nombreuses années, m’ont soutenu et cru en moi, ont changé à jamais”, a-t-il commencé.

“Le tout en un clin d’œil. Des allégations fausses, très graves et criminelles m’ont été adressées via les médias, ce qui a déclenché un déluge sans fin de contenus haineux, bien qu’aucune accusation n’ait jamais été portée contre moi. Il avait déjà fait le tour du monde deux fois en une nanoseconde, et cela a eu un impact sismique sur ma vie et ma carrière.”

TOP 5 DES POINTS À RETENIR DU PROCÈS EN DIFFAMATION DE JOHNNY DEPP

“Et six ans plus tard, le jury m’a rendu ma vie. Je suis vraiment touché. Ma décision de poursuivre cette affaire, sachant très bien la hauteur des obstacles juridiques auxquels je serais confronté et le spectacle inévitable et mondial dans ma vie, n’a été faite qu’après mûre réflexion.

“Dès le début, l’objectif de porter cette affaire était de révéler la vérité, quelle que soit l’issue. Dire la vérité était quelque chose que je devais à mes enfants et à tous ceux qui sont restés inébranlables dans leur soutien envers moi.

“Je me sens en paix en sachant que j’ai enfin accompli cela. Je suis, et j’ai été, submergé par l’effusion d’amour et le soutien colossal et la gentillesse du monde entier. J’espère que ma quête pour que la vérité soit dite aura aidé d’autres, hommes ou femmes, qui se sont retrouvés dans ma situation et que ceux qui les soutiennent n’abandonnent jamais.

ELON MUSK PÈSE SUR LE PROCÈS ENTENDU DE DEPP: “J’ESPÈRE QU’ILS PASSENT TOUS LES DEUX”

“J’espère également que la position reviendra désormais à innocent jusqu’à preuve du contraire, tant au sein des tribunaux que dans les médias. Je tiens à souligner le noble travail du juge, des jurés, du personnel du tribunal et des shérifs qui ont sacrifié leur propre le temps d’en arriver là, et à mon équipe juridique diligente et inébranlable qui a fait un travail extraordinaire pour m’aider à partager la vérité. Le meilleur reste à venir, et un nouveau chapitre a enfin commencé.

” Veritas numquam perit. La vérité ne périt jamais. “

Depp a poursuivi Heard pour 50 millions de dollars, accusant son ex-femme de l’avoir diffamé dans un éditorial de 2018 qu’elle a écrit pour le Washington Post alléguant qu’elle avait été victime de violence domestique.

Heard a contre-attaqué l’acteur pour 100 millions de dollars, l’accusant, lui et son ancien avocat, d’avoir conspiré pour la “détruire et la diffamer”.

La décision du jury indique qu’il ne croyait pas que Depp avait abusé de Heard pendant leur relation.

Comme indiqué précédemment, Depp n’était pas dans la salle d’audience de Virginie mercredi parce qu’il était en tournée avec le légendaire guitariste Jeff Beck. Depp a quitté les États-Unis la semaine dernière une fois que l’affaire a été confiée au jury.

Son ex-petite amie, Kate Moss, était présente lors de son spectacle à Londres mardi soir.

Moss, qui est sorti avec Depp dans les années 1990, a témoigné par liaison vidéo en son nom après que Heard ait mentionné Moss à la barre. Moss a déclaré aux jurés que Depp n’avait jamais été violent avec elle après que Heard ait laissé entendre qu’il avait une fois poussé l’icône de la mode dans un escalier.