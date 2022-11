Johnny Depp et Amber Heard, Brad Pitt et Angelina Jolie : les scissions les plus méchantes d’Hollywood et les impacts sur le pouvoir des stars

Les scandales relationnels à Hollywood sont presque aussi courants que les intrigues folles décrites par les mêmes stars sur le grand écran.

Le procès en diffamation de six semaines de Johnny Depp et Amber Heard l’été dernier a vu la star de “Pirates des Caraïbes” recevoir 10,35 millions de dollars de dommages-intérêts en juin après qu’un jury a conclu que Heard avait diffamé Depp. Bien que, Heard a perdu l’affaire de diffamation, elle a reçu 2 millions de dollars dans sa contre-poursuite alors que les jurés ont découvert que Depp l’avait diffamée par l’intermédiaire de son avocat.

Depuis que le drame de la salle d’audience s’est déroulé, Depp a sorti un album, a survolé la foule en tant qu’homme de la lune aux VMA et a même récemment signé pour travailler avec Rihanna. Sa trajectoire de carrière stable après la rupture et le procès n’a signalé aucun changement de statut en tant qu’élite de la liste A, un scénario similaire pour Brad Pitt après la fin de son mariage avec Angelina Jolie et Ben Affleck après son divorce avec Jennifer Garner.

JOHNNY DEPP DÉPOSE UN APPEL SUR LE PAIEMENT DE DIFFAMATION DE 2 MILLIONS DE DOLLARS D’AMBER HEARD

Kelcey Kintner, vice-président senior de Red Banyan PR, a déclaré à Fox News Digital que “beaucoup de scandales de célébrités ne sont qu’un éclair sur les écrans radar des fans”, car les informations sont facilement disponibles grâce à un accès instantané via les réseaux sociaux.

L’actrice “Aquaman” a épousé Depp en février 2015, mais a demandé le divorce un an plus tard en mai 2016. La fin de leur union a été finalisée en janvier 2017.

Il a d’abord demandé un paiement de 50 millions de dollars sur un éditorial du Washington Post de 2018. Heard a écrit qui ne nommait pas spécifiquement Depp, mais discutait de ses expériences de violence domestique aux mains d’un ancien partenaire. Heard a été contre-attaqué pour 100 millions de dollars de dommages et intérêts.

JOHNNY DEPP PRÊT À FAIRE L’HISTOIRE AVEC RIHANNA

Depp avait déjà perdu une poursuite en diffamation en 2020 après avoir poursuivi une publication britannique en justice pour l’avoir traité de “batteur de femme” dans un article lié aux allégations de Heard.

“Personne ne peut traiter toutes ces informations”, a déclaré Kintner. “De plus, avec tant de sources d’information et de plateformes de médias sociaux différentes, il est difficile de savoir ce qui est crédible et ce qui ne l’est pas. Les fans ont donc tendance à croire ce qu’ils veulent croire.”

Tout au long du procès, les jurés ont entendu des témoignages choquants, y compris un incident de défécation infâme dans le lit conjugal du couple aux allégations. Heard a coupé le bout du doigt de Depp lors d’une bagarre vicieuse.

Avant même que le verdict ne soit lu, Depp n’a pas perdu de temps pour choisir son passe-temps favori et a rejoint le musicien Jeff Beck en tournée en Europe. Le couple a également sorti un album en juillet et Depp a commencé à sortir avec son avocate britannique en diffamation, Joelle Rich, peu de temps après.

Heard a annoncé sur Instagram en juillet 2021 qu’elle avait secrètement accueilli une petite fille nommée Oonagh Paige Heard via une mère porteuse, et a déclaré qu’elle serait à la fois “la mère et le père” de sa fille. Après le procès, Heard a déclaré qu’elle était juste excitée pour la maternité. “Je deviens maman, je deviens maman à plein temps”, a-t-elle déclaré à Savannah Guthrie.

Brad Pitt a été accusé d’avoir étouffé l’un de ses enfants, puis d’avoir agressé son ex-femme Angelina Jolie lors d’un vol de nuit chaotique entre la France et Los Angeles en 2016.

L’ANCIENNE COMPAGNIE D’ANGELINA JOLIE POURSUIT BRAD PITT POUR 250 M$, DIT QU’IL A VOLÉ UN VIGNOBLE FRANÇAIS

Jolie, 47 ans, a affirmé que son ex-mari “devenait un monstre” lors d’une crise d’ivresse devant leurs six enfants où il aurait martelé le plafond de l’avion privé, “l’a secouée, puis l’a attrapée par les épaules et l’a secouée à nouveau avant de pousser dans le mur de la salle de bain”, selon des documents judiciaires.

Elle a également affirmé que la star de “Bullet Train” avait versé de la bière et du vin sur leurs enfants, qui avaient entre huit et 15 ans à l’époque. Quelques jours après l’incident présumé, elle a demandé le divorce.

Pitt et Jolie se sont rencontrés pour la première fois alors qu’ils travaillaient sur le tournage de “Mr. & Mrs. Smith” en 2003, alors qu’il était encore marié à Jennifer Aniston, et elle avait récemment demandé le divorce de Billy Bob Thornton. Aniston a demandé le divorce de Brad en mars 2005, et un mois plus tard, Pitt et Jolie ont été photographiés ensemble au Kenya. Ils ont rendu public leur relation cet été-là et ont accueilli leur premier enfant, Shiloh Jolie-Pitt, en mai 2006.

“S’ils sont dévoués à un camp ou à un autre, ils ont tendance à accorder le bénéfice du doute à leur célébrité préférée.” – Kelcey Kintner, vice-président senior de Red Banyan PR, sur les fans de célébrités

La valeur nette des célébrités répertorie les ex comme deux des stars les plus riches du monde, avec Pitt estimée à 300 millions de dollars, tandis que Jolie a 120 millions de dollars à son nom.

ANGELINA JOLIE DIT QU’ELLE N’A PAS PRIS LA DÉCISION DE DIVORCER BRAD PITT ‘LÉGÈREMENT’: ‘IL Y A BEAUCOUP QUE JE NE PEUX PAS DIRE’

Bien qu’ils ne soient plus en couple, ils sont certainement toujours liés légalement. Pitt a acheté le domaine français Château Miraval de 1 200 acres en 2008 pour 28,4 millions de dollars et avait l’intention d’élever ses enfants avec Jolie à la cave, où la famille créerait également une entreprise.

Ils ont récemment été impliqués dans un autre différend juridique après Pitt a poursuivi son ex , et a accusé Jolie d’avoir vendu sa part de Miraval à un homme d’affaires russe sans sa permission. Son ancienne société, Nouvel, a déclaré dans des documents judiciaires que Pitt avait gaspillé des millions de revenus de la cave.

Malgré leur rupture désordonnée et publique, aucun des deux n’a connu de rupture dans sa carrière. Pitt a remporté son premier Oscar en 2019 pour son rôle dans “Il était une fois à Hollywood” et Jolie continue de dominer au box-office avec un troisième film “Maléfique” en préparation.

“En ce qui concerne les couples de célébrités, les deux parties ont des équipes de relations publiques qui publient des récits très différents dans les médias”, a déclaré Kintner. “Cela brouille vraiment les cartes pour les fans. Ils finissent par ne pas savoir quel côté dit la vérité ou si la vérité se situe quelque part entre les deux. S’ils sont dévoués à un côté ou à un autre, ils ont tendance à accorder le bénéfice du doute. à leur célébrité préférée.”

Ben Affleck a également continué à rester au sommet des listes de redevances hollywoodiennes même après s’être séparé de son ex-femme, Jennifer Garner, au milieu d’allégations selon lesquelles il aurait eu une liaison avec leur nounou familiale. Garner et Affleck ont ​​été mariés pendant 12 ans avant d’annoncer leur séparation en 2016. Leur divorce a été finalisé en octobre 2018.

JENNIFER LOPEZ PARTAGE DES DÉTAILS INTIMES DE LA GÉORGIE MARIAGE À BEN AFFLECK: “CECI EST LE PARADIS”

“Laissez-moi juste vous dire quelque chose. Nous étions séparés depuis des mois avant que j’entende parler de la nounou”, a déclaré Garner à Vanity Fair en 2016 tout en répondant aux informations selon lesquelles le gardien était responsable de leur séparation. “Elle n’a rien à voir avec notre décision de divorcer. Elle ne faisait pas partie de l’équation.”

Elle a ajouté : “Mauvais jugement ? Oui. Ce n’est pas génial pour vos enfants car [a nanny] disparaître de leur vie.”

L’actrice “Alias” a soutenu Affleck indépendamment de la fin de leur mariage, et a même été celle qui a mis en scène son intervention lorsqu’il avait besoin d’aide pour sa dépendance à l’alcool.

“Une partie de la raison pour laquelle j’ai commencé à boire était parce que j’étais pris au piège”, a déclaré Affleck à Howard Stern l’année dernière. “Je me disais : ‘Je ne peux pas partir à cause de mes enfants, mais je ne suis pas content, qu’est-ce que je fais ?’ Et ce que j’ai fait était [I] a bu une bouteille de scotch et s’est endormi sur le canapé, ce qui s’est avéré ne pas être la solution.”

Il a dit plus tard à Jimmy Kimmel que ses mots avaient été sortis de leur contexte et qu’il ne blâmerait jamais sa femme pour ses propres problèmes.

“C’est exactement le contraire de qui je suis, de ce que je crois, et je ne voudrais jamais que mes enfants pensent que je dirai du mal de leur mère. Cela me blesse”, a-t-il déclaré.

Affleck a depuis joué dans un certain nombre de films, mais est surtout redevenu un homme marié cette année lorsqu’il a dit “oui” à Jennifer Lopez lors d’un mariage surprise à Las Vegas quelques mois seulement après s’être fiancé. Lopez et Affleck et déjà fiancés il y a 20 ans.

“Nous l’avons fait. L’amour est beau. L’amour est gentil. Et il s’avère que l’amour est patient. Vingt ans de patience”, a-t-elle écrit en annonçant leur mariage en juillet. Le couple s’est fiancé pour la première fois en 2002 et prévoyait de se marier en septembre 2003, mais a reporté leur mariage et a finalement annulé les choses en janvier 2004.

En août, l’heureux couple a accueilli quelques-uns de leur entourage dans leur maison exclusive des îles Hampton en Géorgie pour une deuxième cérémonie sur le terrain de leur propriété de 87 acres et 8 millions de dollars.

“Les gens ont aussi tendance à avoir la mémoire courte quand il s’agit de leurs vedettes préférées”, a déclaré Kintner. “Par exemple, si quelqu’un regarde Brad Pitt depuis” Thelma et Louise “, sa carrière cinématographique semble presque nostalgique, entrelacée avec différents moments et moments de sa propre vie. Cela peut être un lien profond pour les fans, ce qui les rend plus rapides à pardonner une accusation ou un scandale.”

