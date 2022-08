Johnny Depp est le lunaire des MTV VMA lors d’une apparition surprise à la cérémonie de remise des prix: “J’avais besoin du travail”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Johnny Depp a fait une apparition surprise en tant que lunaire convoité lors de l’émission des MTV Video Music Awards dimanche soir au Prudential Center du New Jersey.

L’acteur de 59 ans a flotté du plafond portant la tenue d’astronaute emblématique pendant un passage de quelques secondes sur la télédiffusion en direct.

Depp a plaisanté en disant qu’il “avait besoin du travail” alors qu’il planait au-dessus de la foule dans un costume blanc avec le bouclier de son masque levé pour révéler son visage, selon Gens.

Ce fut une soirée de grandes victoires pour Taylor Swift, Nicki Minaj, Lil Nas X, Jack Harlow, Red Hot Chili Peppers et BLACKPINK, qui ont tous remporté des trophées alors que la diffusion en direct revenait pour la première fois depuis 2019.

Ce n’était pas la seule chance pour Depp d’avoir un moment brillant dans le programme car il est apparu après la publicité “Hey VMA, revenons à la putain de musique, d’accord?”

La star de “Pirates des Caraïbes” a semblé jouer le rôle d’animateur post-publicité alors qu’il revenait plus tard dans la télédiffusion et a rappelé à la foule : “Je veux juste que vous sachiez, je suis disponible pour les anniversaires, les mariages, les bat mitzvahs , tout ce dont vous avez besoin, tout. Oh, je suis aussi dentiste.

Ce n’est certainement pas la première fois qu’il travaille avec MTV puisqu’il a remporté cinq Movie Awards au fil des ans, dont le MTV Generation Award en 2012 et le prix “Best Villain” pour son rôle dans “Sweeney Todd : The Demon Barber of Fleet Street”.

Il a ramassé des statues consécutives en 2007 et 2008 pour «Pirates des Caraïbes: Dead Man’s Chest» et «At World’s End», et a remporté son premier homme de lune en 2004 «Meilleure performance masculine» dans «The Curse of the Black». Perle.”