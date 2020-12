Johnny Depp s’est éloigné de ses batailles juridiques en cours pour envoyer un message de vacances aux fans le lendemain de Noël.

La publication en noir et blanc de Depp sur Instagram du 26 décembre était l’incarnation de la célébration des fêtes, l’acteur de 57 ans se moquant d’un bar avec le légendaire chanteur des Pogues Shane MacGowan (célèbre pour le classique tapageur de Noël « Fairytale of New York ») .

Le moment a été capturé à partir du tournage du documentaire sur le rocker, « Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan », produit par Depp.

« Cette année a été si difficile pour beaucoup. Voici un meilleur moment à venir », a écrit Depp dans la légende d’Instagram. « Bonnes vacances à tous! Mon amour et mon respect pour vous tous. Eternellement, JD. »

Johnny Depp quitte la franchise ‘Fantastic Beasts’: «Warner Bros m’a demandé de démissionner.

Le message comptait près de 2 millions de likes dimanche et comprenait les commentaires de la rockeuse Patti Smith, qui a écrit: « Nous sommes à vous pour l’éternité. »

Slim Jim Phantom, batteur des Stray Cats, a écrit: « Je t’aime mon pote. N’importe quelle année, n’importe quand. »

Les difficultés de Depp en 2020 ont été très médiatisées et se poursuivent, comme le montre clairement son compte Instagram officiel.

Le message bienvenu de samedi n’est qu’à deux places du message Instagram de Depp le 6 novembre annonçant qu’il ne jouerait plus le rôle de Grindelwald dans la série de films « Fantastic Beasts ». Dans ce post, Depp a écrit que Warner Bros., le studio derrière le film, lui avait demandé de démissionner « à la lumière des événements récents ».

L’acteur danois Mads Mikkelsen («Casino Royale», «Rogue One: A Star Wars Story») a été choisi comme le principal antagoniste du troisième opus à venir de la série préquelle «Harry Potter» de JK Rowling, actuellement en production.

Depp avait poursuivi News Group Newspapers (NGN), propriétaire du tabloïd britannique The Sun, pour un article de 2018 qui le décrivait comme un « batteur d’épouse » de sa femme d’alors, Amber Heard. Après une bataille juridique controversée et sordide qui s’est déroulée pendant trois semaines cet été, un juge britannique a statué le 2 novembre que l’article n’était pas diffamatoire, affirmant qu’il s’était avéré « substantiellement vrai ».

Dans le post Instagram de novembre, une déclaration dactylographiée et signée de Depp, il a écrit: « Le jugement surréaliste du tribunal britannique ne changera pas ma lutte pour dire la vérité et je confirme que j’ai l’intention de faire appel. »

« Ma détermination reste forte et j’ai l’intention de prouver que les allégations contre moi sont fausses », a-t-il écrit. « Ma vie et ma carrière ne seront pas définies par ce moment dans le temps. »

La semaine dernière, l’avocat de Depp a déposé de nouveaux documents devant la cour d’appel pour demander un nouveau procès.