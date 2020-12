Johnny Depp serait aligné pour jouer dans le redémarrage Netflix de Tim Burton de la famille Addams.

Cela vient après que Warner Bros. a demandé à Johnny de quitter son rôle de Gellert Grindlewald dans la franchise Fantastic Beasts après avoir perdu son procès en diffamation contre le soleil.

Il a ensuite été reconstitué en tant que méchant sorcier noir par l’acteur de Hannibal Mads Mikkelsen.

Suite à l’annonce, Johnny serait vivement pressenti pour être en lice pour le rôle de Gomez Addams dans la première adaptation très attendue de Netflix du réalisateur Burton.







Selon les sources de Small Screen, Burton estime que Depp serait la solution idéale pour le rôle.

« C’est à toute vapeur sur The Addams Family de Netflix », a déclaré l’initié. « Tim Burton veut que Johnny Depp joue Gomez Addams. Il pense qu’il rendrait justice au rôle. »

Un autre initié a affirmé que Depp était déjà en « pourparlers » pour le rôle, le casting étant l’idée de Burton.

Le couple a déjà travaillé ensemble de nombreuses fois avec des films à succès Sleepy Hollow, Sweeney Todd et Edward Scissorhands.







Le projet The Addams Family de Tim Burton a été lancé pour la première fois en octobre.

Ce sera la première grande série télévisée en direct du réalisateur.

On dit que Burton veut apporter son propre cachet à la famille macabre en la faisant entrer dans les temps modernes.

On prétend également que l’histoire sera racontée à travers les yeux de sa fille Wednesday Adams.







La nouvelle intervient après qu’une pétition visant à retirer l’ex-épouse de Depp, Amber Heard d’Aquaman 2, ait atteint plus de 1,5 million de signatures.

Son rôle de Mera dans le film de super-héros a été critiqué par les partisans de Depp qui prétendent qu’elle a été retirée de la franchise.

La pétition intitulée « Retirer Amber Heard d’Aquaman 2 » – qui s’adressait aux producteurs Warner Bros – a été signée près de 1 550 000 fois. Son objectif est d’atteindre trois millions.

Il a été mis en place par des fans qui suggèrent qu’elle « a systématiquement croisé pour ruiner Depp à Hollywood » après leur divorce en 2017.





Alors qu’Amber a récemment déclaré à Entertainment Weekly qu’elle avait hâte de commencer le tournage du film qui devrait sortir en 2022.

Elle a déclaré: «Je suis très enthousiasmée par la quantité d’amour des fans et la quantité d’appréciation des fans qu’Aquaman a acquise et que cela a suscité tellement d’enthousiasme pour Aquaman et Mera que cela signifie que nous reviendrons.

« Je suis tellement excité de filmer ça. »

Mirror Online a contacté des représentants de Depp, Burton et Netflix pour obtenir des commentaires.