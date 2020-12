Disney a empêché Johnny Depp de faire une apparition dans le prochain film Pirates des Caraïbes, prétend-on.

La société se serait distanciée de Depp, 57 ans, avant même qu’il ne perde son procès en diffamation contre The Sun, qui dans un article de 2018 l’a qualifié de «batteur d’épouse» en raison des allégations d’abus de son ex-épouse Amber Heard, qu’il a fermement démenties.

Il a joué le capitaine Jack Sparrow dans les cinq films de Pirates des Caraïbes de 2006 à 2017.

Selon The Hollywood Reporter, Disney a «hésité» à l’idée du producteur exécutif Jerry Bruckheimer de ramener Depp pour une apparition dans le nouveau spin-off, qui serait dirigé par Margot Robbie.

The Mirror a contacté Disney et les représentants de Depp pour obtenir leurs commentaires.

Plus de 350 000 personnes ont signé une pétition pour ramener Depp en tant que capitaine Jack Sparrow le mois dernier.

La pétition disait: « Ils doivent le ramener pour régner à nouveau sur les mers ou nous ne regarderons jamais aucun film de Pirates des Caraïbes sans notre capitaine. »

Depp a également été démis de son rôle de Grindelwald dans la série de films Fantastic Beasts and Where To Find Them après avoir perdu son procès en diffamation contre The Sun.







Le juge Nicol a rejeté la demande de Depp, estimant que The Sun avait prouvé que ce qui figurait dans l’article était «substantiellement conforme» à la norme civile.

Dans son jugement, publié en novembre, le juge Nicol a conclu que 12 des 14 incidents allégués de violence domestique invoqués par NGN s’étaient produits.

Dans un communiqué, Depp a déclaré à l’époque: « Le jugement surréaliste du tribunal britannique ne changera pas ma lutte pour dire la vérité et je confirme que je prévois de faire appel. »







Son avocate Jenny Afia, du cabinet d’avocats Schillings, avait déclaré que la décision de la Haute Cour était « aussi perverse que déroutante », ajoutant: « Le jugement est tellement imparfait qu’il serait ridicule pour M. Depp de ne pas faire appel de cette décision. »

Le même juge a ensuite refusé à Depp l’autorisation de faire appel des conclusions et l’a condamné à payer 628000 £ de frais de justice à The Sun.

Depp a maintenant demandé à la Cour d’appel d’annuler la décision.