Johnny Depp, Elon Musk et plus – Hollywood Life

Actrice Ambre entendue n’est certainement pas étranger à l’attention. Alors qu’elle a fait ses débuts à Hollywood avec de petits rôles dans des émissions comme Le COet a fait ses débuts au cinéma dans Les lumières du vendredi soir, ses relations très médiatisées ont fait la une des journaux tout autant que ses triomphes professionnels, y compris son mariage et le procès en diffamation qui a suivi contre son ex-mari Johnny Depp. Le Pays des zombies et Ananas Express l’actrice est devenue bisexuelle en 2010 et a été liée à des stars comme Cara Delevingne, Elon Musk et plus. Lisez la suite pour son historique complet de rencontres.

Taysa Van Ree

La première relation importante d’Amber a eu lieu avec un peintre et un photographe. Tasya Van Ree. Le couple est sorti de 2008 à 2012, et pendant qu’ils étaient ensemble, Amber s’est révélée bisexuelle. Lors de l’événement du 25e anniversaire de GLAAD en 2010, elle a déclaré : « Je ne me étiquette pas d’une manière ou d’une autre : j’ai eu des relations fructueuses avec des hommes et maintenant avec une femme. J’aime qui j’aime; c’est la personne qui compte. » Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait décidé de faire officiellement son coming-out, Amber a répondu qu’elle voulait utiliser sa plateforme et sa renommée pour être un bon modèle. « Je pense que lorsque j’ai pris conscience de mon rôle dans les médias, j’ai dû me poser une question importante : « Est-ce que je fais partie du problème ? Et je pense que lorsque des millions et des millions d’Américains qui travaillent dur et qui paient leurs impôts se voient refuser leurs droits et leur égalité, il faut se demander quels sont les facteurs qui constituent un problème épidémique et voilà de quoi il s’agit. Taysa, qui a acquis une notoriété en prenant des photos en noir et blanc de célébrités, a finalement décidé d’arrêter avec Amber, mais pas avant de se faire tatouer son nom sur le corps !

Johnny Depp

Ambre et Johnny Depp rencontré pour la première fois sur le tournage du film de 2011 Le journal du rhum et se sont ensuite mariés en 2015. Ligue des justiciers L’actrice a demandé le divorce deux ans plus tard, mais ce n’était que le début de ce qui allait devenir une saga juridique qui durerait des années. Amber a obtenu une ordonnance d’interdiction temporaire contre son ex en 2016, après avoir allégué qu’il avait été violent physiquement et verbalement au cours de leur relation. Après que leur divorce ait été finalisé, ils ont publié une déclaration commune disant que leur « relation était intensément passionnée et parfois volatile, mais toujours liée par l’amour. Aucune des deux parties n’a lancé de fausses accusations dans un but lucratif. Il n’y a jamais eu d’intention de nuire physiquement ou émotionnellement. En 2019, l’acteur a poursuivi Amber pour diffamation après avoir écrit un éditorial dans Le Washington Post à propos de quitter une relation abusive. L’affaire sera jugée en 2022.

En 2020, le couple s’est de nouveau rendu au tribunal alors que Johnny poursuivait en justice Le soleil et sa société mère pour diffamation, après avoir publié un article en 2018 le traitant de « batteur de femme ». Amber a pris la parole et a affirmé que son ex l’accusait souvent de le tromper avec ses co-stars. « Il m’a accusé d’avoir des liaisons avec chacune de mes co-stars, film après film : Eddie Redmayne, James Franco, Jim Sturgess, Kévin Costner, Liam Hemsworth, Billy Bob Thornton, Channing Tatum; même les co-stars féminines aiment Kelli Garner, » le Aquaman star révélée.

Après le procès britannique de 2020, Johnny a poursuivi Amber pour 50 millions de dollars pour diffamation, affirmant que son éditorial avait porté atteinte à sa réputation et lui avait coûté des contrats de cinéma. Amber l’a contre-attaqué pour 100 millions de dollars. Les deux hommes se sont adressés au tribunal pour un procès de six semaines, au cours duquel leur relation a été examinée au microscope, les deux citant des cas où l’autre avait agi de manière abusive à leur égard. Le jury a conclu qu’Amber avait diffamé Johnny et lui a ordonné de lui verser plus de 10 millions de dollars de dommages et intérêts. Il a également été constaté que les déclarations faites par son avocat Adam Waldman l’avait diffamée et elle a reçu 2 millions de dollars.

Après le procès, Amber a publié une déclaration, disant qu’elle avait le cœur brisé par le verdict. « La déception que je ressens aujourd’hui est au-delà des mots. J’ai le cœur brisé car la montagne de preuves n’était toujours pas suffisante pour résister au pouvoir, à l’influence et à l’emprise disproportionnés de mon ex-mari », a-t-elle déclaré.

Elon Musk

Amber a commencé à sortir avec un milliardaire de la technologie Elon Musk en 2017, et le couple a été intermittent pendant près d’un an. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble pendant qu’Amber tournait un film en Australie, au milieu de son divorce compliqué. Dans une affaire judiciaire de 2020 impliquant Johnny Depp, des messages texte envoyés le 22 mai 2016 entre Amber et Elon ont été lus. Le message est arrivé un jour après une prétendue dispute de violence domestique impliquant Johnny, et Amber a dit à Elon qu’elle voulait une ordonnance de non-communication contre son ex-mari. Dans les textes, Elon lui a proposé une « sécurité 24h/24 et 7j/7 », ajoutant : « L’offre serait maintenue, même si tu ne voulais plus jamais me revoir… de toute façon, désolé d’être un idiot. Le silence radio fait très mal. Cela compte seulement parce que je t’aime vraiment.

Au cours du procès en diffamation, davantage d’informations ont été révélées sur la relation entre Elon et Amber. Elle a semblé immédiatement séduite par le milliardaire, lorsqu’ils se sont rencontrés lors d’un événement sur le tapis rouge au cours duquel Johnny lui aurait posé un lapin. « Il m’avait rappelé que nous nous étions rencontrés une fois auparavant. Nous avons parlé sur le tapis rouge dans la file d’attente. Il avait l’air d’un vrai gentleman », a-t-elle déclaré lors de son témoignage. Bien qu’il ait pu y avoir des sentiments avec Elon dès le départ, les SMS avec l’ancien agent d’Amber ont révélé qu’elle avait également le sentiment que leur relation « ne faisait que remplir l’espace ».

Cara Delevingne

Amber était liée au mannequin britannique Cara Delevingne en 2016, au milieu de sa séparation désordonnée d’avec Johnny. Il a été signalé pour la première fois en septembre par Le soleil le dimanche que les deux hommes se rapprochaient pendant qu’Amber était à Londres pour tourner un film. « Ils ont été vus en masse dans l’hôtel et sont toujours très rieurs et épais comme des voleurs, jusqu’au petit matin », a déclaré une source au média. En octobre, ils ont été aperçus en train de prendre un café et ont été photographiés en décembre en train de quitter RihannaC’est la fête ensemble. Néanmoins, le couple n’a jamais confirmé leur rumeur de romance.

Vito Schnabel

Le Aquaman l’actrice a commencé à sortir avec un marchand d’art Vito Schnabel en mai 2018. Le couple a été aperçu à New York le mois suivant et avait l’air très aimé, mais ils ont annulé après moins d’un an de relation. La séparation était « due à la longue distance », a déclaré une source. Nous chaque semaine à l’époque. Vito était auparavant lié au mannequin allemand Heidi Klumavec qui il est sorti pendant trois ans.

Bianca Butti

Amber a d’abord déclenché des rumeurs de romance avec sa petite amie actuelle Bianca Butti en janvier 2020. Elles ont été vues en train de s’embrasser devant un hôtel à Palm Springs, en Californie, et ont ensuite été aperçues en train d’assister à la Marche des femmes 2020 à Los Angeles. Les deux hommes se sont tenus la main et ont souri en se promenant autour de cet événement stimulant. L’actrice et le directeur de la photographie semblent toujours en pleine forme, alors qu’ils se sont envolés pour des vacances romantiques pour la Saint-Valentin en février 2021 et ont été aperçus en train de retourner ensemble à l’aéroport de Los Angeles.