Johnny Depp donne 1 million de dollars d’Amber Heard à des œuvres caritatives – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Johnny Depp60 ans, a reçu 1 million de dollars de dommages et intérêts de son ex-femme Ambre Entendu37 ans, plus d’un an après la fin de leur procès en diffamation, selon TMZ. La publication a rapporté le 13 juin que la compagnie d’assurance d’Amber avait payé le règlement de leur procès et que Johnny donnerait tout l’argent à cinq organisations caritatives. Le pirates des Caraïbes La star aurait fait un don de 200 000 $ chacun à la Fondation Make-A-Film, à The Painted Turtle, à Red Feather, à la Tetiaroa Society et à l’Amazonia Fund Alliance. Ce sont cinq organisations auxquelles Johnny « croit », TMZ dit, donc l’oscarisé veut que l’argent aille là-bas, plutôt que dans ses propres poches.

Amber a perdu son procès contre Johnny le 1er juin 2022 et elle a décidé de régler l’affaire de diffamation en décembre. « Après de longues délibérations, j’ai pris une décision très difficile pour régler l’affaire de diffamation intentée contre moi par mon ex-mari en Virginie », a écrit Amber sur Instagram le 19 décembre. Aquaman star avait fait appel du verdict où elle a été reconnue coupable d’avoir diffamé Johnny dans un article d’opinion pour Le Washington Post. Elle n’a jamais mentionné son ex-mari par son nom dans l’article, mais Johnny l’a poursuivie pour diffamation, et après un procès très médiatisé où Johnny avait une tonne de soutien public, il a gagné.

Quand Amber a annoncé qu’elle réglait l’affaire, elle a expliqué qu’elle n’avait jamais voulu abandonner dans sa guerre juridique avec son ex-conjoint. « J’ai défendu ma vérité et, ce faisant, ma vie telle que je la savais a été détruite », a-t-elle déclaré dans sa déclaration de décembre 2022. « La diffamation à laquelle j’ai été confrontée sur les réseaux sociaux est une version amplifiée de la manière dont les femmes sont à nouveau victimisées lorsqu’elles se manifestent. » Amber a également précisé que son règlement ne changeait pas son histoire. « Je n’ai fait aucune admission. Ce n’est pas un acte de concession », a-t-elle déclaré.

Johnny et Amber vivent très différemment depuis le procès. Johnny a été sous les projecteurs, en partant en tournée avec son groupe The Hollywood Vampires. Il a également assisté au Festival de Cannes en mai pour la première de son nouveau film Jeanne Du Barry, et il a reçu une excellente réponse des fans en France. L’acteur a même reçu une longue ovation pour sa performance en tant que roi Louis XV dans le film.

Amber, quant à elle, a déménagé en Espagne où elle reste à l’écart des projecteurs avec sa fille de 2 ans, Oonagh. Un ami d’Amber aurait dit au Courrier quotidien que l’actrice est « heureuse » dans son nouveau pays d’origine. « Je ne pense pas qu’elle soit pressée de retourner au travail ou à Hollywood », a ajouté l’ami, « mais elle reviendra probablement quand le moment sera venu pour le bon projet. »

