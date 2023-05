Johnny Depp blessé, annule des concerts après la polémique cannoise

Johnny Depp a annoncé le report de plusieurs dates de tournée après s’être blessé au pied.

L’homme de 59 ans s’est rendu sur Instagram lundi pour présenter ses excuses aux fans pour l’annulation de ses prochains concerts avec son groupe, Hollywood Vampires.

« Mes chers amis, je suis désolé de dire que je me suis fracturé la cheville, ce qui est un frein !!! Cela a commencé comme une rupture capillaire, mais quelque part entre Cannes et le Royal Albert Hall, cela a empiré plutôt que s’améliorer », a commencé Depp. expliquer.

Hollywood Vampires comprend les membres Alice Cooper, Tommy Henriksen et Joe Perry.

L’acteur de « Pirates des Caraïbes » a continué à dire que ses médecins lui avaient conseillé de faire une pause dans sa tournée en raison de sa blessure.

« Plusieurs professionnels de la santé m’ont fortement suggéré d’éviter toute activité pour le moment et je suis donc malheureusement incapable de voyager pour le moment. »

« Les gars et moi sommes vraiment désolés de vous manquer dans le New Hampshire, Boston et New York », a noté Depp avec les dates de tournée reportées indiquées au bas de son message.

Il a juré de se rattraper auprès des fans en leur promettant un « spectacle incroyable » lors de la tournée européenne d’Hollywood Vampire et d’apporter leur « meilleur absolu sur la côte Est plus tard cet été ».

Les billets payants seront honorés pour les nouvelles dates des 28, 29 et 30 juillet.

« Encore une fois, excuses les plus sincères. Tout mon amour et mon respect… JD x », a conclu le guitariste.

Après les annulations de concerts, Hollywood Vampires devrait lancer sa tournée à partir du 8 juin en Roumanie.

Le groupe de Depp s’est déjà produit lors d’un festival de musique au Portugal en 2016. À l’époque, il faisait initialement face à des plaintes pour violence domestique de la part de son ex-femme Amber Heard.

Pendant ce temps, l’annonce de la tournée de Depp fait suite à son apparition controversée au Festival de Cannes 2023 plus tôt ce mois-ci.

Interrogé longuement par les médias pour la première fois depuis la fin de son procès en diffamation contre l’ex-femme Amber Heard l’année dernière, Depp n’a pas tardé à répondre s’il s’était senti boycotté par l’industrie qui avait fait de lui une star.

« Est-ce que je me suis senti boycotté par Hollywood? Eh bien, il faudrait ne pas avoir le pouls pour avoir l’impression à ce moment-là que tout cela n’était qu’une blague bizarre », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse au Festival de Cannes pour promouvoir son prochain film » Jeanne du Barry », selon The Hollywood Reporter.

« Bien sûr, quand on vous demande de démissionner d’un film que vous faites à cause de quelque chose qui n’est qu’un tas de voyelles et de consonnes flottant dans l’air… Est-ce que je me sens boycotté maintenant ? Non, pas du tout. Mais je ne le fais pas. Je ne me sens pas boycotté parce que je ne pense pas à Hollywood. Je ne ressens plus vraiment le besoin d’Hollywood – je ne sais pas pour vous.

L’apparition de Depp intervient un an après son procès de six semaines impliquant son ex-femme Heard. Depp a accusé Heard de l’avoir diffamé dans l’éditorial du Washington Post de 2018 dans lequel elle se qualifiait de survivante de violence conjugale.

Caroline Thayer de Fox News Digital a contribué à ce rapport.