Johnny Depp apparaît dans le défilé Savage X Fenty de Rihanna

Johnny Depp a fait son apparition controversée dans le défilé Savage X Fenty de Rihanna mercredi.

Depp a modelé la collection pour hommes de Rihanna alors qu’il se promenait dans une forêt. La star de “Pirates des Caraïbes” a été rejointe par un groupe de danseurs alors que “So Fresh, So Clean” d’Outkast jouait en arrière-plan.

“Savage X Fenty Vol. 4” a été pré-enregistré et est disponible sur Amazon Prime Video.

RIHANNA FAIT FACE À UN CONTREFAÇON POUR INCLURE JOHNNY DEPP DANS SON DÉFILÉ DE MODE SAVAGE X FENTY

Alors que plusieurs célébrités ont déjà marché pour Rihanna, Depp est entré dans l’histoire en tant que “premier homme à participer à ce moment” star “, déjà réalisé avec Cindy Crawford et Erykah Badu dans des émissions passées”, a précédemment déclaré une source à Fox News Digital.

Crawford et Badu étaient tous deux des vedettes du Vol. 3 spectacle en 2021.

Suite à la nouvelle, de nombreux fans se sont rendus sur les réseaux sociaux pour partager leurs réflexions sur Depp apparaissant dans l’émission.

“Rihanna ne peut pas être sérieuse ? Avec tous ces hommes beaux et sans problèmes à Hollywood, et Johnny Depp est celui qui vous plaît le plus ?” un utilisateur écrit sur Twitter.

“Supprimez la scène Johnny Depp maintenant si elle a jamais existé”, un autre utilisateur ajouté.

AMBER HEARD DÉPOSE DES MOTIFS EN 16 POINTS POUR UN APPEL DANS LA BATAILLE DE LA COUR DE JOHNNY DEPP

Cependant, certains ont défendu la décision.

“Cela m’étonne qu’autant de personnes aient pu être manipulées par les mensonges d’Amber Heard”, a déclaré l’un d’eux. l’utilisateur a écrit. “Vous êtes en train de battre un cheval mort. Le procès est TERMINÉ… Certains d’entre vous n’ont pas regardé le procès et ça se voit.”

Depp a fait la une des journaux plus tôt cette année lors du procès en diffamation impliquant son ex-femme Amber Heard.

L’acteur a initialement poursuivi Heard pour diffamation après avoir publié un éditorial dans le Washington Post en 2018 dans lequel elle se qualifiait de victime de violence domestique. Bien qu’elle n’ait jamais nommé Depp spécifiquement, la star “Edward aux mains d’argent” a affirmé que l’éditorial avait eu un impact négatif sur sa carrière.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Au cours d’un procès d’une semaine, un jury a conclu que Heard avait diffamé Depp, et il a reçu 10,35 millions de dollars de dommages et intérêts. Heard a reçu 2 millions de dollars de sa contre-poursuite après que le jury a découvert que Depp avait diffamé l’actrice par l’intermédiaire de son avocat.

Après la conclusion du procès, l’équipe juridique de Heard a déposé un mémoire d’appel énumérant 16 motifs d’appel.

Selon des documents obtenus par Fox News Digital, les motifs de l’appel comprennent “des preuves claires et convaincantes” de malveillance réelle et “l’échec” du tribunal à invalider les dommages-intérêts que le tribunal a accordés après que le jury a conclu que Depp et Heard se sont diffamés.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Caroline Thayer et Janelle Ash de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.