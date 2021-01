Johnny Depp aurait accusé son ex-femme Amber Heard de garder les millions qui lui ont été donnés dans le cadre d’un énorme règlement de divorce, au lieu de les donner à des œuvres caritatives comme elle l’avait promis.

Amber, 34 ans, a reçu 5,1 millions de livres sterling (7 millions de dollars) lorsque son divorce avec l’acteur de Pirates des Caraïbes, 57 ans, a été finalisé en 2016, mais elle a promis de donner l’argent, en le partageant également entre le Children’s Hospital de Los Angeles et l’Américain. Union des libertés civiles.

Mais les avocats de Depp auraient poursuivi les deux organisations au cours de l’année dernière pour savoir si Amber avait fait don de l’argent.

L’ACLU n’a pas révélé combien ils ont reçu, mais, selon le Daily Mail, l’hôpital pour enfants n’a reçu que 74000 £ (100000 $) jusqu’à présent.

L’équipe juridique de Depp est convaincue qu’il n’y a pas eu d’autres paiements parce que l’hôpital aurait été légalement obligé de le remettre après avoir déposé une assignation.

On dit que ses profanes croient que cela prouve qu’elle a menti sur la promesse devant le tribunal cet été.

Il a perdu son procès en diffamation contre The Sun et ses éditeurs pour un article qui le qualifiait de « batteur d’épouse », un juge de la Haute Cour ayant statué que la publication prouvait au civil que Depp avait abusé de sa femme à 12 des 14 occasions qu’elle alléguait .

Le juge Andrew Nichol a cité le geste dans sa décision, en écrivant: « Son don de 7 millions de dollars à une œuvre de bienfaisance n’est guère l’acte auquel on s’attendrait d’un chercheur d’or. »

L’équipe de la star de cinéma saisira les remarques du juge dans ses efforts pour faire appel du verdict, affirme la publication.

Amber a déclaré en août 2016: « Comme décrit dans l’ordonnance de non-communication et le règlement de divorce, l’argent n’a joué aucun rôle pour moi personnellement et ne l’a jamais fait, sauf dans la mesure où je pouvais en faire don à une œuvre de bienfaisance et, ce faisant, j’espère aider les moins capables se défendre.

« Comme rapporté dans les médias, le montant reçu pour le divorce était de 7 millions de dollars et 7 millions de dollars sont donnés. C’est au-delà de tous les fonds que j’ai donnés dans le passé et que je continuerai de donner à l’avenir.

Depp poursuit également Amber pour diffamation dans une poursuite distincte pour avoir prétendu être une survivante de la violence domestique pour un article de journal de 2018.

Un représentant d’Amber Heard a déclaré: « L’effort de M. Depp pour semer dans les médias des articles critiquant Amber pour ne pas avoir encore honoré tous les dons qu’elle a promis à des œuvres caritatives est une autre tentative désespérée de détourner l’attention des conclusions de la Cour britannique relatives aux allégations de M. Depp commet des abus et des violences domestiques.

«Amber a déjà été responsable de sept chiffres dans les dons à des causes caritatives et a l’intention de continuer à contribuer et, à terme, de remplir son engagement.

« Cependant, Amber a été retardée dans cet objectif parce que M. Depp a intenté une action en justice contre elle, et par conséquent, elle a été forcée de dépenser des millions de dollars pour défendre les fausses accusations de M. Depp contre elle. »

The Mirror a contacté les représentants de Johnny Depp pour obtenir leurs commentaires.