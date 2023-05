Johnny Depp ne se retient pas.

Interrogé longuement par les médias pour la première fois depuis la fin de son procès en diffamation contre l’ex-femme Amber Heard l’année dernière, Depp n’a pas tardé à répondre s’il s’était senti boycotté par l’industrie qui avait fait de lui une star.

« Est-ce que je me suis senti boycotté par Hollywood? Eh bien, il faudrait ne pas avoir le pouls pour avoir l’impression à ce moment-là que tout cela n’était qu’une blague bizarre », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse au Festival de Cannes pour promouvoir son prochain film » Jeanne du Barry », selon The Hollywood Reporter.

« Bien sûr, quand on vous demande de démissionner d’un film que vous faites à cause de quelque chose qui n’est qu’un tas de voyelles et de consonnes flottant dans l’air… Est-ce que je me sens boycotté maintenant ? Non, pas du tout. Mais je ne le fais pas. Je ne me sens pas boycotté parce que je ne pense pas à Hollywood. Je ne ressens plus vraiment le besoin d’Hollywood – je ne sais pas pour vous.

JOHNNY DEPP FÉLICITÉ SUR LE TAPIS ROUGE DU FESTIVAL DE CANNES UN AN APRÈS LE PROCÈS D’AMBER HEARD

Lors de la première journée complète de presse à Cannes, Depp était visiblement absent de son casting et de son équipe derrière le podium, prêt à répondre aux questions sur la production. Le modérateur a révélé que Depp ferait une apparition, même s’il serait en retard.

Environ 45 minutes après le début de la conversation, Depp est entré dans la pièce et a été applaudi. La nuit précédente, Depp avait reçu une standing ovation de 7 minutes pour sa performance dans le prochain film Maïwenn. Depp a été ému aux larmes.

Depp a également déclaré qu’il n’était pas intéressé par l’interprétation par les médias de son retour sur grand écran, se demandant pourquoi sa résurgence était qualifiée de retour.

« Je n’arrête pas de me poser des questions sur le mot » retour « , car je ne suis allé nulle part », a noté Depp lors de la conférence de presse. « J’habite à environ 45 minutes. »

« Peut-être que les gens ont cessé d’appeler à cause de leur peur à l’époque. Mais je ne suis allé nulle part. Je suis resté assis. ‘Comeback’, c’est presque comme si j’allais sortir et faire des claquettes – danse de mon mieux et j’espère que vous approuvez. C’est l’idée. C’est un mystère bizarre.

« C’est une période très étrange et amusante où tout le monde aimerait être lui-même, mais ils ne le peuvent pas car ils doivent s’aligner sur la personne en face d’eux », a déclaré Depp. « Si vous voulez suivre cette ligne, soyez mon invité. Je serai de l’autre côté. »

Malgré la nature controversée de sa présence, Depp a rencontré des hordes de fans au festival, avec des supporters photographiés tenant des pancartes indiquant « Viva Johnny » et « Congrats Johnny ».

Depp a reconnu ce qui a été écrit sur lui lors de la conférence de presse, offrant « La majorité d’entre vous qui lisez depuis cinq ou six ans, en ce qui concerne moi et ma vie – la majorité de ce que vous avez lu est fantastiquement, fiction horriblement écrite », a-t-il expliqué. « Le fait est que nous sommes ici pour parler du film. Mais c’est comme poser la question : ‘Comment ça va ?’ Mais ce qu’il y a en dessous dans le sous-texte, c’est « Dieu, je te déteste ». C’est le genre de truc médiatique. »