Johnny Depp accusé d’avoir payé plus de 150 millions de dollars à d’anciennes petites amies et à sa première épouse pour acheter le silence dans le procès d’Amber Heard [Read Report]

Johnny Depp a été accusé d’avoir versé à ses anciens partenaires une somme collective de 150 millions de dollars en échange de leur silence. Comme la plupart le savent, sa liste romantique est longue et comprend des personnalités comme Kate Moss, Winona Ryder et Vanessa Paradis parmi tant d’autres. Mais c’est sa première femme qu’il a choisi de garder les lèvres serrées lors de l’affaire judiciaire d’Amber Heard. Faites défiler ci-dessous pour tous les détails!

JD a été un garçon plutôt amoureux. Il a lui-même avoué que nous tomberions amoureux très bientôt et rêvions déjà d’épouser ses copines d’alors. Il a également été fiancé à Jennifer Gray et Sherlyn Finn avant de proposer à Winona Ryder en 1990. Il est ensuite sorti avec Vanessa Paradis et a deux beaux enfants avec l’actrice. Le dernier mais non le moindre, était Amber Heard, avec qui il s’est marié et le reste si bien sûr, l’histoire !

Mais avant toutes les romances susmentionnées, Johnny Depp était marié à la maquilleuse Lori Allison. Ils se sont mariés en 1983 et l’ont appelé quitte dans les 2 ans. Mais selon un rapport de The Hollywood Reporter via Geo News, la star de Pirates des Caraïbes la maltraitait souvent et utilisait le mot N.

Leur rapport affirme que “Johnny a payé à sa première femme, Lori Anne Allison, un règlement de 1,25 million de dollars en échange de son silence. Elle a promis de ne pas parler d’un long message vocal qu’il lui a laissé où il” a utilisé à plusieurs reprises le mot N “. ” Il restait également des rumeurs similaires à propos de Vanessa Paradis, à qui Johnny Depp aurait dû payer la somme colossale de 150 millions de dollars pour l’avoir qualifiée d'”extorqueuse française”. [expletive].”