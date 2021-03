« Le verdict et le long jugement bien motivé, y compris le jugement confidentiel, ont été confirmés. L’affirmation de M. Depp concernant des preuves nouvelles et importantes n’était rien de plus qu’une stratégie de presse et a été fermement rejetée par la Cour. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy