Johnny Depp à Cannes : Je n’ai plus besoin d’Hollywood

CANNES, France –

Apparu au Festival de Cannes au lendemain de la première de son premier film en trois ans, Johnny Depp a déclaré mercredi qu’il n’avait « plus besoin » d’Hollywood.

Depp a fait une rare apparition publique pour répondre aux questions de la presse après la première de « Jeanne du Barry », dans laquelle Depp joue le roi Louis XV. Le film, réalisé par et avec Maiwann, est le premier film de Depp depuis qu’un jury l’année dernière l’a largement soutenu dans sa bataille juridique avec son ex-femme, Amber Heard.

Une partie de l’argument de Depp dans ce procès en diffamation de 2022 était qu’il avait perdu son travail en raison des allégations de Heard. Heard a été condamné à payer à Depp 10 millions de dollars de dommages et intérêts, confirmant ses allégations selon lesquelles Heard aurait menti au sujet de l’abus de Depp avant et pendant leur bref mariage.

« Est-ce que je me suis senti boycotté par Hollywood ? Il faudrait que tu n’aies pas le pouls pour te dire : « Non. Rien de tout cela n’arrive. C’est une drôle de blague », a déclaré Depp aux journalistes. « Quand on vous demande de démissionner d’un film que vous faites à cause de quelque chose qui n’est qu’une fonction de voyelles et de consonnes flottant dans l’air, oui, vous vous sentez boycotté. »

Depp a notamment été invité à se retirer de la franchise dérivée de « Harry Potter » « Fantastic Beasts ». Maintenant, cependant, il dit qu’il n’est pas intéressé à retourner aux projets de studio.

« Je ne me sens pas boycotté par Hollywood, parce que je ne pense pas à Hollywood. Je n’ai plus besoin d’Hollywood moi-même », a déclaré Depp. « C’est une période étrange et amusante où tout le monde aimerait pouvoir être lui-même, mais ils ne le peuvent pas. Ils doivent s’aligner sur la personne en face d’eux. Si vous voulez vivre cette vie, je vous souhaite le meilleur . »

La conférence de presse « Jeanne du Barry » a été parmi les plus circassiennes de ces dernières années à Cannes. La conférence de presse a commencé inhabituellement tard et a commencé avec Maiwann et d’autres membres de la distribution là-bas, mais pas Depp. Il est arrivé environ 20 minutes après le début de la conférence de presse et a rapidement pris la vedette.

Depp a qualifié la majorité de ce qui a été écrit sur lui ces dernières années de « fiction écrite de manière fantastique et horrible ».

« C’est comme poser la question : ‘Comment vas-tu ?’ Mais le sous-texte est: « Dieu, je te déteste », a déclaré Depp.

Certains se sont demandé si Cannes aurait dû donner à Depp une plate-forme aussi importante. Lorsqu’on lui a demandé comment il réagirait à de telles critiques, Depp a fait une comparaison qui suggérait que peu de gens ressentaient cela.

« Et si un jour, ils ne m’autorisaient pas à aller au McDonald’s à vie parce que quelque part il y aurait 39 personnes en colère qui me regardaient manger un Big Mac en boucle ? » réfléchit Depp. « Qui sont-ils ? Que se soucient-ils ?

« Jeanne du Barry » sort ce mardi dans les salles françaises. Il n’a pas encore de distribution aux États-Unis.

« J’ai eu mon 17e retour, apparemment », a déclaré Depp. « Je me pose des questions sur le mot ‘comeback’. Je ne suis allé nulle part. En fait, j’habite à environ 45 minutes. Peut-être que les gens ont cessé d’appeler, quelle que soit leur peur à ce moment-là. Mais je ne suis allé nulle part.