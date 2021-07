Johnny Depp a accédé à la demande d’ACLU de confirmer le don d’Amber Heard

Johnny Depp a remporté une victoire dans sa longue bataille juridique contre son ex-femme Amber Heard.

Un juge de New York a partiellement accordé une requête de la star de « Pirates des Caraïbes » pour déterminer si Heard a fait don de l’intégralité de son règlement de divorce de 7 millions de dollars à l’American Civil Liberties Union et à l’Hôpital pour enfants de Los Angeles, comme elle l’a promis.

À la suite de la décision, l’ACLU doit publier des documents confirmant si Heard a tenu ou non la promesse de don, qui est devenue un point de discorde dans la saga juridique de l’ancien couple.

« Monsieur. Depp est très satisfait de la décision de la Cour », a déclaré l’avocat de Depp, Benjamin Chew, dans une déclaration à USA TODAY.

USA TODAY a contacté l’avocat de Heard et l’ACLU pour commentaires.

En novembre, Depp a perdu un procès en diffamation à Londres contre l’éditeur du tabloïd The Sun, qui l’avait qualifié de « batteur de femme » dans un titre de 2018 après que Heard l’ait accusé d’abus à Los Angeles en 2016 alors qu’ils mettaient fin à leur court et volatil mariage. L’affaire opposait Depp à un puissant tabloïd et à son éditeur, avec Heard comme témoin vedette.

En mars, Depp s’est vu refuser un appel après que son avocat Andrew Caldecott a soutenu que la promesse de don de Heard était un « mensonge calculé et manipulateur » qui « a fait pencher la balance contre M. Depp dès le début ».

Caldecott a également allégué que l’un des bénéficiaires prévus de Heard, le Children’s Hospital Los Angeles, a écrit au conseiller commercial de Depp en 2019 pour lui dire que Heard n’avait effectué aucun paiement.

Les avocats de l’éditeur du Sun ont rejeté les arguments devant le tribunal en mars, affirmant que Heard n’avait pas menti sur les dons car elle s’engageait à payer les sommes sur 10 ans. Elle avait déjà effectué « un certain nombre de paiements conformément à ces engagements », a déclaré Adam Wolanski, représentant News Group Newspapers.

Johnny Depp perd sa candidature pour faire appel d’une décision de justice britannique qu’il a agressé son ex-femme Amber Heard

La décision de la Haute Cour est intervenue après un procès semblable à un cirque de trois semaines en juillet, au cours duquel Depp et Heard ont tous deux témoigné et tous deux ont été endommagés par des témoignages sinistres sur la consommation d’alcool, la consommation de drogue, les combats et le saccage des chambres. Le juge a statué que « la grande majorité » des allégations d’abus de Heard, telles que présentées par l’éditeur du tabloïd dans sa défense, étaient pour la plupart vraies.

La procédure se déplace maintenant en Virginie, où une affaire distincte s’est produite après que Heard a publié une chronique dans le Washington Post en décembre 2018, se proclamant victime de violence domestique et suggérant, sans réellement utiliser son nom, que Depp était l’agresseur présumé. Trois mois plus tard, Depp a intenté une action en justice dans le comté de Fairfax (où le Post est imprimé) demandant 50 millions de dollars et accusant son ex-femme de l’avoir diffamé avec des allégations de « canular » de violence domestique.

Heard a riposté en déposant plus de 300 pages de documents en Virginie, développant les allégations d’abus qu’elle avait déposées contre Depp lors de leur divorce en 2016, affirmant que Depp la battait régulièrement avant de l’épouser en 2015 et continuait de le faire pendant leurs 18 ans. mois de mariage.

La carrière de Johnny Depp est-elle kaput ? Peut-être, mais ne sous-estimez pas le dévouement de ses fans

Dans son dossier en Virginie, Heard a joint plusieurs pages de photos d’elle avec des bleus sur le visage, des cicatrices sur les bras et les cheveux prétendument arrachés de sa tête, ainsi que des photos de pièces détruites – du verre brisé et des meubles renversés – qu’elle dit que Depp leur a infligées. domicile. Elle a inclus des captures d’écran de dizaines de messages texte décrivant ces incidents à l’époque et des extraits de sa déposition de divorce décrivant des abus choquants.

Mais Depp est allé plus loin dans l’affaire Virginia en mai 2019, affirmant que « tout en mélangeant des amphétamines sur ordonnance et des médicaments en vente libre avec de l’alcool », Heard « m’a frappé, m’a donné des coups de poing et de pied. Elle a également lancé à plusieurs reprises et fréquemment des objets dans mon corps et tête, y compris de lourdes bouteilles, des canettes de soda, des bougies allumées, des télécommandes de télévision et des bidons de diluant à peinture, qui m’ont gravement blessé.

Comme preuve, il a soumis une photo de ses yeux noirs et gonflés et de ses égratignures. L’acteur a également détaillé une attaque présumée de Heard un mois après leur mariage en Australie au cours de ses efforts décrits pour faire signer à Heard un accord post-nuptial. Depp a déclaré que la conversation lui avait arraché le bout du doigt d’une bouteille en verre brisée lancée par son épouse de l’époque.

Les avocats de Johnny Depp font appel Un tribunal britannique juge qu’il a agressé son ex-femme Amber Heard

Contributeurs : Maria Puente et Andrea Mandell, USA TODAY ; Presse associée