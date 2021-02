Johnny Damon, un joueur étoile de la MLB à la retraite, sort de prison après son arrestation pour DUI

L’ancien joueur étoile de la MLB, Johnny Damon, a été vu en train de quitter la prison quelques heures à peine après avoir été arrêté vendredi pour un DUI, déclarant qu’il ne se mettrait jamais en danger ni ne mettrait personne d’autre derrière un véhicule sous l’influence.

Un Damon échevelé a été accueilli par des journalistes locaux alors qu’il sortait de la prison de Floride, lui et sa femme Michelle Mangan-Damon avaient été réservés plus tôt dans la journée.

« La prison, ça craint, les menottes sont pires. La prison est horrible », a déclaré l’ancien voltigeur des Red Sox de Boston aux journalistes.

L’ancien champ extérieur des Red Sox de Boston et des Yankees de New York a été arrêté tôt vendredi matin en Floride pour conduite en état d’ébriété alors que sa femme Michelle Mangan-Damon était condamnée pour l’agression présumée.

Damon ne divulguerait pas grand-chose en termes de détails supplémentaires lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de l’arrestation et ce que ses fans ressentiraient.

«Je ne peux vraiment pas dire grand-chose parce que c’est une chose en cours, mais je ne me mettrais jamais, mes proches ou quiconque en danger en montant derrière un véhicule», a-t-il déclaré.

Le joueur de 45 ans a ajouté: « Je suis toujours responsable de mes actions et nous verrons ce qui se passera bientôt. Je m’excuse.’

Interrogé sur sa femme Mangan-Damon, qui avait été réservée après avoir prétendument poussé l’un des agents lors de l’arrêt de la circulation, l’ancienne athlète a affirmé qu ‘« elle n’aurait pas dû être avec moi’ ‘.

Selon un affidavit fourni à DailyMail.com par la police de Windermere (Floride), Damon, 47 ans, a été réservé à 8 h 15 vendredi matin et détenu sous caution de 1000 $ après qu’un alcootest a révélé que son taux d’alcoolémie était de 0,3, ce qui est presque quatre fois la limite légale de 0,08.

Il a également été accusé d’avoir résisté à son arrestation sans violence.

Mangan-Damon, 45 ans, a été condamné pour avoir été agressé par les forces de l’ordre et avoir résisté à un officier avec violence pour avoir prétendument poussé l’un des flics. Sa caution a été fixée à 2 500 $.

Les images de la caméra corporelle de la police ne seront pas disponibles avant quelques semaines, selon une porte-parole de la police.

Le couple a six enfants depuis son mariage en 2004 et a déjà participé à l’émission Bravo, Below Deck Mediterranean.

Michelle Mangan-Damon (à gauche) et Johnny Damon ont six enfants depuis leur mariage en 2004 et ont déjà participé à l’émission Bravo, Below Deck Mediterranean

Selon l’affidavit de l’officier qui a procédé à l’arrestation, Damon a été vu conduisant son SUV noir Lincoln «dans les deux sens» tôt vendredi matin, provoquant l’arrêt de la circulation.

« En observant Damon, il était extrêmement instable sur ses pieds et son discours était extrêmement trouble », a écrit l’officier.« J’ai détecté l’odeur d’impuretés alcoolisées provenant de sa personne alors que nous nous tenions à l’arrière de son véhicule.

« J’ai demandé à Damon combien il avait bu pendant la soirée, et il a répondu » juste un peu « », a écrit l’officier, ajoutant que le suspect avait fait signe « avec sa main gauche et ses doigts dans un petit mouvement de pincement ».

Mangan-Damon aurait « désobéi » aux instructions de la police de rester près du véhicule, disant à un policier qu’elle n’avait pas besoin de l’écouter.

« J’ai essayé de tirer Michelle vers moi pour pouvoir la mettre contre le véhicule, puis ordonner à Johnny de retourner à l’avant de ma voiture », a écrit le bureau.

« Cependant, Michelle s’est ensuite tournée vers moi et s’est agrippée à mon bras gauche tout en s’éloignant de moi et en me poussant », a poursuivi le rapport. « En faisant cela, Johnny était également entrelacé entre Michelle et moi, ce qui a permis à Michelle de rompre avec moi et elle a commencé à s’éloigner. »

Un deuxième officier est arrivé et a réussi à menotter Mangan-Damon alors que le premier officier avait du mal à faire de même avec son mari, qui aurait «tendu son bras gauche et l’éloignait vers sa taille» pour empêcher son arrestation.

Damon aurait dit à la police qu’il était un « bon gars ».

Selon l’affidavit, Damon s’est fait dire à plusieurs reprises de garder ses mains à ses côtés et de les retirer de ses poches pendant le test de sobriété sur le terrain. Plus tard, lorsqu’on lui a demandé de faire neuf pas, Damon en a pris 11 et a eu du mal à marcher talon jusqu’aux pieds.

Damon balance pendant le match contre les Yankees de New York le 17 avril 2004 au Fenway Park de Boston. Il est l’un des 11 joueurs à remporter un titre des World Series avec les deux équipes

Mangan-Damon a alors dit à un officier que sa nourrice était à la maison avec ses six enfants. L’officier a appelé la baby-sitter pour lui dire que le couple ne serait pas à la maison parce qu’ils avaient été arrêtés.

Après avoir été emmené en prison, Mangan-Damon s’est plaint de douleurs thoraciques aiguës et a été transporté au centre médical régional d’Orlando.

Deux fois All-Star, Damon a remporté deux titres de la Série mondiale en tant que membre des Red Sox et des Yankees. Il est l’un des 11 joueurs, dont Babe Ruth, à remporter des championnats avec les deux rivaux.

Damon a gagné plus de 110 millions de dollars de salaire avant impôts en 17 saisons dans la Major League.

Il a huit enfants entre ses deux mariages. Après avoir divorcé de sa chérie de lycée, Angela Vannice, en 2002, Damon a épousé Mangan-Damon en 2004.