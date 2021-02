Johnny Damon, 47 ans, retraité de la MLB All-Star, arrêté pour DUI alors que sa femme est condamnée pour avoir résisté à son arrestation

L’ancien voltigeur des Red Sox de Boston et des Yankees de New York, Johnny Damon, a été arrêté vendredi matin en Floride pour conduite avec un taux d’alcoolémie quatre fois supérieur à la limite légale, tandis que sa femme Michelle Mangan-Damon a été condamnée pour avoir prétendument poussé un officier.

Selon les rapports de police fournis à DailyMail.com par Windermere, police de Floride, Damon, 47 ans, a été réservé à 8h15 vendredi matin et détenu sous caution de 1000 $ après qu’un alcootest a révélé que son alcoolémie était de 0,3, ce qui est quatre fois la limite légale de 0,08. Il a également été accusé d’avoir résisté à l’arrestation sans violence.

Mangan-Damon, 45 ans, a été condamné pour avoir été agressé par les forces de l’ordre et avoir résisté à un officier avec violence pour avoir prétendument poussé l’un des flics. Sa caution a été fixée à 2 500 $.

Les images de la caméra corporelle de la police ne seront pas disponibles avant quelques semaines, selon une porte-parole de la police.

Le couple est déjà apparu ensemble dans l’émission Bravo Below Deck Mediterranean.

Selon l’affidavit de l’officier qui a procédé à l’arrestation, Damon a été vu au volant de son SUV Lincoln noir tôt vendredi matin.

« En observant Damon, il était extrêmement instable sur ses pieds et son discours était extrêmement trouble », a écrit l’officier.« J’ai détecté l’odeur d’impuretés alcooliques provenant de sa personne alors que nous nous tenions à l’arrière de son véhicule.

« J’ai demandé à Damon combien il avait bu pendant la soirée, et il a déclaré ‘juste un peu’ ‘, a écrit l’officier, ajoutant que Damon avait fait signe « avec sa main gauche et ses doigts dans un petit mouvement de pincement’ ‘.

Mangan-Damon aurait «désobéi» aux instructions de la police de rester près du véhicule, disant à un policier qu’elle n’avait pas besoin de l’écouter.

« J’ai essayé de tirer Michelle vers moi pour pouvoir la mettre contre le véhicule, puis ordonner à Johnny de retourner à l’avant de ma voiture », a écrit le bureau.

« Cependant, Michelle s’est ensuite tournée vers moi et s’est agrippée à mon bras gauche tout en s’éloignant de moi et en me poussant », a poursuivi le rapport. « En faisant cela, Johnny était également entrelacé entre Michelle et moi, ce qui a permis à Michelle de rompre avec moi et elle a commencé à s’éloigner. »

Un deuxième officier est arrivé et a réussi à menotter Mangan-Damon alors que le premier officier avait du mal à faire de même avec son mari, qui aurait «tendu son bras gauche et l’éloignait vers sa taille» pour empêcher son arrestation.

Damon aurait dit à la police qu’il était un « bon gars ».

Mangan-Damon a alors dit à un officier que sa nourrice était à la maison avec ses six enfants. L’officier a ensuite appelé la baby-sitter pour lui dire que le couple ne serait pas à la maison parce qu’ils avaient été arrêtés.

Après avoir été emmené en prison, Mangan-Damon s’est plaint de douleurs thoraciques aiguës et a été transporté au centre médical régional d’Orlando.

Deux fois All-Star, Damon a remporté deux titres de la Série mondiale en tant que membre des Red Sox et des Yankees.

Damon a gagné plus de 110 millions de dollars en salaire seul avant impôts, selon baseball-reference.com.