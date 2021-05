Johnny Crawford, le fils d’un héros occidental dans «  The Rifleman  », meurt à 75 ans

John Ernest Crawford est né le 26 mars 1946 à Los Angeles, le fils de Robert Lawrence Crawford Sr., un monteur de films, et de Betty (Megerlin) Crawford, une pianiste de concert. Son grand-père maternel était Alfred Eugène Megerlin , le violoniste belge devenu premier violon du New York Philharmonic et du Los Angeles Philharmonic.

«Le carabinier», qui s’est déroulée de 1958 à 1963, était une série discrète d’une demi-heure sur ABC sur Luke McCain (Chuck Connors), un vétéran veuf de la guerre civile et tireur d’élite élevant son fils dans leur ranch sur le territoire du Nouveau-Mexique. Le garçon, Mark, était toujours identifiable par son chapeau Stetson et avait toujours une expression intense – généralement celle d’une préoccupation sincère ou d’un culte du héros sans vergogne. Lorsqu’il a demandé à son père pourquoi les gens sont cruels envers ceux qui leur ressemblent ou s’habillent différemment d’eux, son père a expliqué simplement: c’est la peur.

Le décès, dans une résidence-services, a été annoncé sur le site Web johnnycrawfordlegacy.com par son épouse, Charlotte McKenna-Crawford. Il a été révélé en 2019 qu’il avait la maladie d’Alzheimer et qu’il était en mauvaise santé depuis son hospitalisation l’année dernière avec Covid-19 et une pneumonie.

Johnny Crawford, le jeune acteur émouvant qui est devenu une enfant star du western «The Rifleman» à la fin des années 1950 et qui a connu un certain succès en tant que chanteur pop, est décédé le 29 avril à Los Angeles. Il avait 75 ans.

Lors de la soirée des Emmy Awards en 1959, trois Crawford contemporains étaient nominés: Johnny, 13 ans, pour «The Rifleman»; son frère aîné, Robert Jr., pour un rôle d’enfant dans l’Europe en temps de guerre dans «Playhouse 90»; et leur père pour le montage de la série humoristique «The Bob Cummings Show».

Des décennies plus tard, M. Crawford aimait dire aux intervieweurs qu’il était «un has-been à 9 ans».

Il avait été à la télévision deux fois – chantant sur « The Pinky Lee Show » et « The Steve Allen Show » – quand il a été embauché en 1955 comme l’un des 24 originaux. Sourisketeers sur Walt Disney’s «Le Mickey Mouse Club.» Les Mouseketeers, des enfants gaies vêtus de chemises à manches courtes blanches assorties, ont chanté, dansé, sont apparus dans des feuilletons comme «Spin and Marty» et ont ouvert et clôturé le spectacle avec un hymne à Mickey Mouse. Mais après une saison, les producteurs ont décidé de ne présenter que 12 Mouseketeers, et Johnny a été coupé.

« Le carabinier»Est arrivé deux ans plus tard.

Johnny avait 17 ans et recevait des tas de courrier de fans à la fin de la série. Il est devenu quelque chose de une idole de la musique pop chez les adolescentes aussi, avec quatre succès du Top 40. Le plus réussi, «Cindy’s Birthday», a atteint la 8e place du classement des singles pop du Billboard en 1962.

Entre les années 60 et 80, M. Crawford a réalisé plus d’une demi-douzaine de longs métrages, dont le western «El Dorado» (1966), mettant en vedette John Wayne, et est apparu dans d’autres westerns télévisés. Il a passé deux ans dans l’armée, a participé à des rodéos (l’équipage du «Rifleman» lui avait appris des tours de corde) et a commencé à faire du théâtre en direct à travers le pays.

« Je pense que je suis plus heureux quand je joue une pièce quelque part et que j’ai l’opportunité de refaire la même pièce encore et encore et de vraiment développer le personnage », a-t-il déclaré au magazine TV Collector en 1982, après avoir terminé. une course dans «I Love My Wife» au Canada.