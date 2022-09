Johnny Cash photographié avec le jeune roi Charles III sur une photo partagée par la fille du musicien

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La fille de Johnny Cash a partagé une photo du défunt musicien avec l’actuel roi Charles III le jour des funérailles de la reine Elizabeth II.

La reine Elizabeth II a été inhumée lundi après des funérailles nationales. Le roi Charles III est immédiatement monté sur le trône britannique après le décès de la reine le 8 septembre.

Sur la photo, un jeune Charles et le chanteur de “I Walk the Line” souriaient sur la photo tout en regardant quelque chose hors caméra.

“J’ai débattu toute la journée de l’opportunité de publier ou non cette photo, mais c’est trop beau pour être caché”, a écrit Roseanne Cash.

“Je m’attends à beaucoup de légendes, mais aucune à laquelle je n’ai pas déjà pensé. Mais allez-y”, a-t-elle ajouté.

Roseanne n’a partagé aucun détail sur le moment entre le prince Charles de l’époque et Cash.

Cependant, une carte de Noël envoyée à Cash par Charles et feu la princesse Diana a déjà été mise aux enchères. La carte comprenait une photo de Charles, Diana et leurs deux jeunes enfants ; Prince William et Prince Harry.

On ne sait pas si Charles et Cash ont entretenu une amitié.

Le chanteur de “Ring of Fire” a également un lien aléatoire avec feu la reine Elizabeth II.

Cash a écrit la chanson “The Man Comes Around” après avoir fait un rêve étrange impliquant la reine Elizabeth II. Le musicien a révélé qu’il avait rencontré la reine au palais de Buckingham, où elle avait un message pour lui lors d’une interview avec Larry King en 2002.

“Là, elle s’est assise par terre, et elle m’a regardé et m’a dit:” Johnny Cash, tu es comme un arbre épineux dans un tourbillon “”, se souvient Cash à l’époque. “Je me suis réveillé et j’ai pensé, qu’est-ce qu’un rêve comme celui-ci pouvait signifier? Je l’ai oublié pendant deux ou trois ans, mais il n’arrêtait pas de me hanter. Je n’arrêtais pas de penser à quel point il était vivant.”

“Je pensais que c’était peut-être biblique”, a-t-il poursuivi. “Alors j’ai trouvé ça… quelque chose sur les tourbillons et les arbres épineux dans la Bible. Alors à partir de là, ma chanson a commencé.”

