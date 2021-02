Johnny Briggs mort: la légende de Coronation Street qui jouait Mike Baldwin décède à 85 ans

La légende de Coronation Street, Johnny Briggs, qui jouait Mike Baldwin, est décédée à 85 ans.

Père de six enfants, Johnny était entouré de sa famille lorsqu’il est décédé dimanche après une longue maladie.

L’acteur a joué dans 2349 épisodes du populaire feuilleton ITV et a été un personnage majeur pendant 30 ans.

Johnny a aidé à attirer 21 millions de téléspectateurs dans les années 1980, lorsque le propriétaire de l’usine, Mike, a eu une liaison avec Deirdre Barlow, interprétée par feu Anne Kirkbride.

Il a affronté le personnage de Bill Roache, Ken Barlow, au cours de cette affaire.

Le triangle amoureux entre les trois téléspectateurs saisis et a été un gagnant d’audience de longue date car il a duré des années.







Ayant rejoint le savon en 1976, Johnny a finalement pris sa retraite avec la mort de son personnage populaire en 2006.

La mort à l’écran a vu Mike s’effondrer dans la rue après une crise cardiaque à la suite d’une bataille contre la maladie d’Alzheimer, mourant dans les bras de Ken.

L’année suivant sa retraite, Ken a été nommé MBE, recueillant sa médaille au palais de Buckingham auprès de la reine.

Il a fait une dernière apparition sur les pavés, revenant en fantôme dans un croquis de Corrie en 2012 pour collecter des fonds pour Text Santa.







Diplômé de l’Académie Italia Conti, Johnny a également joué des rôles dans plusieurs films de Carry On.

Avec Coronation Street, il est apparu dans un certain nombre d’autres émissions de télévision emblématiques, notamment Crossroads, The Saint, The Persuaders, No Hiding Place et Thick As Thieves.







Dans une déclaration dimanche, sa famille a déclaré: «C’est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort de notre père, Johnny Briggs.

«Il est décédé paisiblement ce matin après une longue maladie, avec sa famille à ses côtés. Il avait 85 ans.

«Nous demandons poliment la vie privée en ce moment, afin que nous puissions tranquillement pleurer en famille et nous souvenir des moments merveilleux que nous avons passés avec lui. Merci. »







Dans sa vie personnelle, Johnny s’est marié deux fois.

Il a épousé sa première épouse Caroline Sinclair de 1961 à 1975 et Christine Allsop de 1977 à 2006.

L’acteur né à Londres a partagé son temps plus tard dans sa vie entre une maison à Portishead, North Somerset, au Royaume-Uni, et une maison en Floride.

Piers Morgan a rendu hommage à l’acteur sur les réseaux sociaux.

Il a tweeté: « RIP Johnny Briggs, 85. Légende de Coronation Street qui a joué le voyou Mike Baldwin pendant 30 ans. Grand personnage à l’écran et hors écran. »