Johnathan Wileman de Married At First Sight sort avec la beauté de la première série alors qu’ils sont photographiés en train de se blottir à un double rendez-vous

MARIÉ À First Sight, Johnathan Wileman sort avec la beauté de la première série, Amy Christophers, après avoir quitté son «ex-femme».

L’homme de 32 ans a été photographié en train de câliner la star lors d’un double rendez-vous hier soir.

Johnathan Wileman et Amy Christophers ont été photographiés en train de se détendre la nuit dernière[/caption]

Le couple – qui a récemment commencé à sortir ensemble – était tout sourire lorsqu’il est devenu public[/caption]

Des étincelles ont volé entre Johnathan et Amy alors qu’ils devenaient amis pendant la diffusion de la dernière série.

Les choses sont depuis devenues romantiques entre les deux après la rupture de la relation de Johnathan avec Sophie Brown.

Hier soir, ils ont organisé une soirée à Manchester avec leurs amis Marilyse Corrigan et Matt Murray.

Marilyse et Matt ont déclenché des rumeurs selon lesquelles ils seraient en couple après être partis en vacances ensemble le mois dernier.

Johnathan enroula son bras autour d’Amy qui avait sa tête sur sa poitrine alors qu’ils discutaient dans la rue.

Plus tard, ils se sont liés les bras alors qu’ils retournaient à l’hôtel.

Une source a déclaré au Sun: «Amy et Johnathan se sont rapprochés depuis qu’ils se sont liés du fait qu’ils se sont tous les deux attelés à des inconnus sur Married at First Sight.

“Bien qu’ils aient participé à des séries différentes, Johnathan a contacté Amy et elle le soutient depuis la diffusion de l’émission.





“C’est encore tôt car ils sortent tous les deux de relations sérieuses, mais ils se font rire et leurs personnalités sont vraiment compatibles.

“Cela a également bien fonctionné que leurs amis Matt et Marilyse soient devenus proches et soient même partis en vacances ensemble ces derniers temps.

“Amy et Johnathan ont aimé apprendre à se connaître et s’amuser.”

Le quatuor est retourné au Moxy Hotel de Manchester après avoir fait la fête jusqu’au petit matin au Bar Hütte à Deansgate.

Le représentant d’Amy et Johnathan a déclaré au Sun: “Ils apprécient la compagnie l’un de l’autre en tant qu’amis.”

Matt Murray et Marilyse Corrigan étaient tout sourire alors qu’ils se blottissaient l’un contre l’autre[/caption]

La paire s’est liée les bras lors d’une soirée[/caption]

Le quatuor rattrapait une soirée[/caption]