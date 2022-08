John ‘Yogi’ Hughes: la légende celtique décède à 79 ans après une courte maladie | Nouvelles du football

La légende celtique John ‘Yogi’ Hughes est décédée à l’âge de 79 ans.

Hughes a remporté une médaille de vainqueur de la Coupe d’Europe en 1967, mais ne faisait pas partie de l’équipe des Lions de Lisbonne qui a battu l’Inter Milan en finale. Il a reçu une médaille des vainqueurs en raison d’avoir joué lors des tours précédents.

L’attaquant, qui est le huitième meilleur buteur du club avec 189 buts, était un habitué du Celtic Park jusqu’à récemment en tant qu’hôte d’accueil le jour du match.

Une déclaration de famille lundi soir disait: “John ‘Yogi’ Hughes, 79 ans, est décédé paisiblement à l’hôpital aujourd’hui après une courte maladie. Il était entouré de sa famille aimante.

“Il était très aimé et nous manquera beaucoup. Toujours rappelé et célébré avec amour par sa femme Theresa, ses fils Kevin, Martin et John, sa fille Joanna, ses six petits-enfants et sa famille élargie.

“Il rejoint maintenant les rangs de ceux qui seront immortels tant qu’il y aura un Glasgow Celtic.”

Les arrangements funéraires seront annoncés en temps voulu.

Une déclaration celtique disait: “Tout le monde au Celtic Football Club est extrêmement triste d’apprendre le décès de Lisbon Lion, John ‘Yogi’ Hughes, décédé à l’âge de 79 ans, et les pensées et les prières de tout le monde au club sont avec La famille et les amis de John en ce moment extrêmement triste.

“John a passé 12 ans au Celtic entre 1959 et 1971, jouant son rôle dans une époque dorée pour le club et s’imposant comme un grand de tous les temps dans les cerceaux verts et blancs. En 416 apparitions, il a marqué 189 buts impressionnants, faisant de lui l’un des 29 joueurs à avoir marqué plus d’un siècle de buts pour le Celtic.

“… John ‘Yogi’ Hughes était extrêmement populaire parmi les supporters celtiques, qui l’ont toujours reconnu comme l’un des leurs, et toute la famille celtique pleurera sa disparition.”

Hughes a disputé la finale de la Coupe d’Écosse de 1965, qui a vu Jock Stein remporter son premier trophée en tant que manager du Celtic, a remporté six titres écossais et a disputé quatre triomphes en finale de la Coupe de la Ligue, inscrivant deux pénalités lors d’une victoire 2-1 contre les Rangers dans l’un d’entre eux.

Hughes a également marqué lors de la victoire du Celtic en demi-finale de la Coupe d’Europe contre Leeds en 1970 et a marqué cinq buts en un match contre Aberdeen en janvier 1965.

Hughes a déménagé à Crystal Palace en 1971 et a continué à jouer pour Sunderland aux côtés de son jeune frère, Billy. Il a ensuite dirigé Baillieston Juniors et Stranraer.