John Yems s’ouvre à la sortie de Bournemouth alors qu’il se prépare pour le test de Leeds United

John Yems avait ses propres raisons d’être heureux lorsque Crawley Town a fait match nul à Leeds en FA Cup.

Le patron de Crawley, Yems, 61 ans, se retrouvera face à face avec le patron de Leeds Marcelo Bielsa, le manager anglais de la vieille école contre le choix du hipster.

«Je me souviens de la sale Leeds, des années 70 et d’avoir été une équipe difficile à affronter», a déclaré Yems. «Maintenant, ils jouent de jolis trucs et ce sera formidable de jouer un manager encore plus âgé que moi!»

Bielsa a 65 ans, Roy Hodgson, 73 ans, et Neil Warnock, 72 ans, sont plus âgés mais cette cravate est aussi une question de magie de la coupe lorsque les tueurs géants accueillent les gros canons et qu’il y a une chance de bouleversement devant la télévision appareils photo.

Yems est l’un des grands personnages du football anglais, tout le monde dans le football le connaît, il a entraîné partout de Bournemouth à Grays Athletic. Exeter, Torquay, Gillingham et les autres.

Mais ce charme chez Crawley est une chance d’être un manager à part entière et prouve qu’il n’y a pas de substitut à l’expérience. Ils ont l’un des plus petits budgets de la Ligue et sont pourtant dans les play-offs et il a été nominé pour le Manager du mois.

Cela a mis du temps à venir pour Yems, mais aussi un long voyage après s’être senti mal laissé par Bournemouth après les avoir aidés à entrer en Premier League au cours de son passage de six ans et demi avec Eddie Howe.

Yems, de son propre aveu, a fait une panne après avoir été limogé par Bournemouth en 2018 et a souffert de dépression. Il vient de se remettre d’un virus, Labyrinthitis, qui l’a «assommé» et l’a empêché de sortir de l’abri pendant quelques matchs le mois dernier.