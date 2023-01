John Yems: l’ancien manager de Crawley banni du football pendant 15 mois pour de multiples violations de la règle de la FA sur les commentaires discriminatoires | Nouvelles du football

L’ancien manager de Crawley, John Yems, a été banni du football pendant 15 mois pour de multiples infractions à la règle de la Football Association relative aux commentaires discriminatoires.

Yems, 63 ans, a été inculpé par la Football Association après avoir fait 16 commentaires présumés qui “comportaient une référence à l’origine ethnique et/ou à la couleur et/ou à la race et/ou à la nationalité et/ou à la religion ou aux convictions et/ou au sexe” aux joueurs de Crawley. entre 2019 et 2022.

Vendredi, la FA a déclaré que Yems avait admis l’une des accusations et en avait nié 15. Lors d’une audience ultérieure, une commission de réglementation indépendante a conclu que 11 des commentaires allégués étaient prouvés et quatre non prouvés.

En plus de sa suspension, Yems a été condamné à suivre un programme d’éducation.

Une déclaration de la FA se lit comme suit: “Une commission de réglementation indépendante a suspendu John Yems de toutes les activités liées au football et au football jusqu’au 1er juin 2024 inclus, et lui a ordonné de suivre un programme d’éducation pour 12 infractions à la règle FA E3.2.

“L’ancien manager du Crawley Town FC a été accusé de 16 commentaires présumés en violation de la règle FA E3.2 au cours de la période entre 2019 et 2022.

“Il a été allégué que chaque violation équivaut à une” violation aggravée “de la règle E3.2 de la FA, car les commentaires comprenaient une référence à l’origine ethnique et / ou à la couleur et / ou à la race et / ou à la nationalité et / ou à la religion ou aux convictions et / ou le sexe.

“Il a en outre été allégué qu’il avait discriminé les joueurs du Crawley Town FC pour des raisons d’origine ethnique et / ou de couleur et / ou de race et / ou de nationalité et / ou de religion ou de croyance en violation de la règle E4 de la FA pendant la période entre 2019 et 2022 Cependant, cette accusation a été niée par John Yems et plus tard retirée par la FA avant toute audience.

“Jon (sic) Yems a reconnu l’une des 16 accusations restantes et en a nié 15. Une commission de réglementation indépendante a par la suite conclu que 11 d’entre elles étaient prouvées et quatre non prouvées lors d’une audience.

“La Commission a également imposé ses sanctions, et les motifs écrits de ces décisions seront publiés dans les plus brefs délais.”

Yems, qui a pris en charge Crawley en décembre 2019, a été suspendu pendant 12 jours avant son licenciement en mai.

Un certain nombre de joueurs du club de la Ligue 2 ont porté plainte auprès de la PFA, ce qui a déclenché les enquêtes. Et, vendredi, la PFA a salué l’interdiction de Yems.

L’ancien attaquant de Nottingham Forest, Jason Lee, qui est maintenant le directeur principal de l’éducation sur les égalités pour la PFA, a déclaré: “Il faut du courage pour se manifester pour signaler des problèmes comme celui-ci.

“Quand les joueurs prennent cette décision, ils y ont probablement beaucoup réfléchi. ‘Qu’est-ce que cela signifiera pour mon avenir au club ? Est-ce que cela aura un impact sur ma carrière si je dis quelque chose ?’

“L’une des considérations les plus importantes sera le risque qu’ils soient ignorés ou qu’ils ne soient pas pris au sérieux.

“C’est une chose énorme à faire pour n’importe quel individu, et c’est pourquoi il est si vital que les joueurs aient confiance qu’ils seront écoutés, crus et soutenus.

“Cette affaire a pris du temps, mais le fait qu’elle ait été menée jusqu’à la conclusion d’aujourd’hui est vital.

“La FA a également démontré le sérieux avec lequel elle prend cela, et elle devrait être félicitée pour s’être assurée que le processus a été suivi. Cela montre qu’un effort de collaboration sur ces questions peut aboutir à des résultats positifs.”