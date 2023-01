John Yems: la FA n’est pas d’accord avec le panel selon lequel l’ancien manager de Crawley “n’est pas un raciste conscient” | Nouvelles du football

La FA “est fondamentalement en désaccord” avec les conclusions d’un panel indépendant qui a décidé que l’ancien manager de Crawley Town, John Yems “n’est pas un raciste conscient”.

Le panel de trois personnes – qui a été convoqué par la FA après avoir accusé Yems de 16 infractions – a conclu qu’il n’était “pas un raciste conscient” bien que l’homme de 63 ans ait admis une accusation et ait été reconnu coupable de 11 autres concernant des commentaires qui référence à l’origine ethnique, à la couleur, à la race, à la nationalité, à la religion, aux convictions ou au sexe entre 2019 et 2022.

Kick It Out a déclaré qu’il était “très difficile de comprendre” les conclusions du panel, tandis que Tony Burnett, le directeur général de l’organisation, les a décrites comme “tout à fait bizarres”.

La FA « envisage activement ses options juridiques » parce qu’il y a tellement de colère contre la décision du panel et le langage utilisé dans son jugement.

Dans un communiqué, la FA a déclaré: “La FA a porté 16 accusations de discrimination contre John Yems.

“La commission de régulation indépendante a décidé d’une interdiction de 18 mois pour les 12 chefs d’accusation qu’elle a confirmés ou admis.

“Nous avions demandé une interdiction plus longue. Sur la base des preuves présentées à la commission, nous sommes fondamentalement en désaccord avec la conclusion du panel indépendant selon laquelle il ne s’agissait pas d’un cas de racisme conscient.”

La FA a le droit de faire appel de la sanction infligée à Yems par le panel.

Yems a été banni du football pendant 18 mois, ce qui serait la plus longue peine jamais infligée pour l’utilisation d’un langage discriminatoire, après que le panel a décidé que ses propos étaient “offensants, racistes et islamophobes”.

Le panel a conclu que Yems :

Décrit les membres musulmans de l’équipe comme des “terroristes”

Délibérément mal prononcé la seconde moitié du nom d’Arnold Schwarzenegger pour souligner le mot N

A utilisé un stéréotype racial à un joueur noir d’origine africaine en lui demandant s’il aimait le poulet jerk

J’ai dit aux joueurs musulmans “vos gens font exploser des trucs avec des gilets”

A déclaré qu’un jeune international irakien du club “ferait probablement exploser le stade”

A fait à plusieurs reprises des commentaires sur un autre joueur “portant une bombe dans son sac”

A appelé un joueur un “muncher au curry” et a demandé si le joueur était mécontent de ne pas avoir servi de “pizza au curry”

A fait une remarque à un joueur sur “à quel point sa peau est sombre” à son retour à Crawley après avoir représenté la Grenade

Sky Sports Nouvelles a été informé que la FA, en accusant Yems de 16 infractions, demandait une interdiction de deux ans. Quatre allégations ont été rejetées, y compris des allégations selon lesquelles il aurait séparé les joueurs de Crawley et basé ses sélections d’équipe sur la race.

Le panel a convenu avec les avocats de Yems que leur client n’était pas raciste et qu’il “n’avait jamais l’intention de faire des remarques racistes”, ajoutant dans leurs conclusions : “Nous considérons cela comme un cas extrêmement grave.

“Nous avons accepté que M. Yems n’est pas un raciste conscient. S’il l’était, une suspension extrêmement longue, voire permanente, serait appropriée.

“Néanmoins, les “plaisanteries” de M. Yems sont sans aucun doute apparues aux victimes et à d’autres comme offensantes, racistes et islamophobes. M. Yems n’a tout simplement pas tenu compte de la détresse causée par sa plaisanterie déplacée.”

La FA est censée être mécontente que le panel ait choisi, dans son jugement, de se demander si Yems est un “raciste”, alors que le travail du panel était en fait d’évaluer si un langage raciste avait été utilisé.

Le panel était composé de l’ancien footballeur noir Tony Agana, de l’avocat expérimenté Robert Englehart KC et du secrétaire du club des Wolves, Matt Wild.

Sky Sports Nouvelles a parlé à Yems, qui affirme catégoriquement qu’il n’est pas raciste et souligne les propos du panel indépendant qui a déclaré qu’il “n’est pas un raciste conscient”.

Yems a admis qu’à l’âge de 63 ans, il manquait d’éducation et utilisait un langage dépassé.

Burnett: la conclusion de la FA “complètement et totalement bizarre”

Tony Burnett, le directeur général de Kick It Out, a déclaré qu’il était “tout à fait bizarre” que le panel ait conclu que Yems n’était pas un “raciste conscient” malgré la révélation d’une série de remarques raciales offensantes faites par l’ancien manager de Crawley.

Burnett a dit Sky Sports Nouvelles: “Je ne connais pas John Yems, mais à moins que la FA ne canalise une sorte de superpuissance dont je ne suis pas au courant, elle n’a aucune compétence et elle n’est en fait pas qualifiée pour déterminer si un individu est raciste ou non.

“Comment vous pouvez arriver à une telle conclusion dans un cas comme celui-ci me dépasse complètement.

“Ce que cela me dit dans la façon dont ce rapport est structuré, c’est que le football a un problème avec les comportements. Le football a un problème pour établir ce qui est un comportement approprié et inapproprié, le définir vraiment et l’intégrer vraiment dans le jeu.”

Yems a été initialement inculpé après que les joueurs de Crawley ont porté plainte auprès de l’Association des footballeurs professionnels, et Burnett a déclaré: “Ce que la PFA a fait pour soutenir ces joueurs, et pour que les joueurs se manifestent, est un point de repère et c’est un tournant pour le football. .

“Mais nous devons prendre ce tournant très au sérieux et l’utiliser comme base pour susciter des comportements appropriés dans le football.”

Burnett a également remis en question la durée de la suspension de Yems et a demandé si la punition aurait été aussi clémente dans une autre industrie, en disant: “Si vous regardez la gravité de certains de ces commentaires, je n’ai jamais entendu ce niveau de sérieux, Il s’agit simplement de remarques offensantes et dégoûtantes faites dans un environnement de travail.

“Je suis impliqué dans cette industrie depuis 25 ans. Dans n’importe quel autre domaine de la vie, ce serait un licenciement instantané, mais dans le football – pour une raison quelconque – nous avons une norme différente pour cet ensemble de comportements et nous essayons de interpréter si un individu est raciste, je trouve cela complètement et complètement bizarre.

“Je pense que les faits sont les faits, et les faits que nous avons établis sont qu’un certain nombre de commentaires vraiment offensants ont été faits aux employés de Crawley par un cadre supérieur d’une organisation, et nous ne pouvons pas déterminer si cet individu n’est pas raciste.

“Je ne fais pas du tout cette affirmation, mais je sais certainement que le panel de la FA n’a pas non plus le pouvoir ou la perspicacité pour le déterminer.

“Ce que nous pouvons dire, c’est que le comportement est épouvantable et qu’il faut y remédier. Je ne suis pas sûr qu’une suspension jusqu’en juin 2024 soit une sanction appropriée pour ce que je lis ici.”

“Le point de vue du panel est très difficile à comprendre”

Kick It Out a déclaré qu’il était “très difficile de comprendre” comment le panel indépendant de la FA avait conclu que Yems n’était pas un raciste conscient, ajoutant qu’il serait en contact avec l’instance dirigeante sur la question.

Sa déclaration disait : “Le langage discriminatoire décrit dans le rapport indépendant de la FA est tout simplement choquant.

“Compte tenu de la gravité des incidents détaillés, il est très difficile de comprendre comment le panel indépendant de la FA a conclu que” M. Yems n’est pas un raciste conscient “. Nous ne partageons pas ce point de vue.

“Le comportement décrit dans le rapport doit être dénoncé exactement pour ce qu’il est : du racisme et de l’islamophobie.

“Pour parler clairement, une interdiction jusqu’en juin 2024 – compte tenu de la gravité des 11 accusations avérées – est une gifle aux victimes des abus discriminatoires détaillés dans ce rapport et à toute personne ayant été victime de racisme ou d’islamophobie.

“De plus, réduire sa longue série de propos offensants, islamophobes et racistes à une simple ‘jocularité déplacée’ montre un manque total de compréhension des dommages que ce langage peut causer ou de la dynamique de pouvoir qui existe dans le jeu.

“Cette décision crée également un dangereux précédent en permettant aux auteurs de se cacher derrière une défense de” badinage “lorsqu’ils utilisent intentionnellement un langage nuisible et discriminatoire, et nous serons en contact avec la FA pour comprendre comment le panel est arrivé à cette conclusion.

“Nous saluons le courage des victimes de cette affaire de se manifester et encourageons toute personne impliquée dans le jeu qui se retrouve malheureusement dans des situations similaires à nous contacter à Kick It Out.”

Bamba: FA doit faire plus

Image:

Sol Bamba a déclaré que la punition infligée à Yems par la FA n’était “pas assez bonne”



Sol Bamba, l’ancien défenseur central de Cardiff, Leeds et Leicester, a déclaré Sky Sports Nouvelles qu’il était “dérangé” par les conclusions du panel selon lesquelles Yems n’était pas un “raciste conscient” et que ses commentaires pouvaient être qualifiés de “plaisanteries”.

“Je comprends d’où vient Kick It Out parce que, la FA étant les gardiens, vous voulez qu’ils aient une réponse forte lorsque des choses comme ça se produisent”, a déclaré Bamba.

“Vous devez penser aux victimes parce que, lorsque vous jouez à ce genre de niveau, vous vous inquiétez de faire votre coming-out, de signaler ces allégations et de savoir si cela va affecter votre carrière. À mon avis, la FA doit faire plus.

“Cela m’a un peu dérangé parce que j’ai vu les commentaires qu’il a faits et ils étaient très, très mauvais. Ils étaient racistes, à mon avis – il n’y a pas deux façons à ce sujet.

“Donc, pour la FA, dire qu’il n’y a pas de racisme conscient ne me convient pas. La punition n’est pas assez bonne.

“Le mot ‘plaisanterie’ m’a tout de suite dérangé parce que tout le monde devrait savoir que ce genre de commentaires racistes ne sont pas des plaisanteries. Ils affectent les gens et ne devraient plus être utilisés. C’est aussi simple que cela.”