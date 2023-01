John Yems: Backlash suit la découverte que le manager de football qui a utilisé un langage “offensant, raciste et islamophobe” n’est “pas un raciste conscient”

CNN

Des groupes antiracistes et la Football Association (FA) d’Angleterre dénoncent la conclusion d’un panel indépendant selon laquelle un entraîneur de football britannique qui a utilisé un langage “offensant, raciste et islamophobe” n’est “pas un raciste conscient”.

L’ancien manager du Crawley Town FC, John Yems, a été accusé d’avoir fait au moins 16 commentaires offensants entre 2019 et 2022, chaque commentaire comprenant “une référence à l’origine ethnique et/ou à la couleur et/ou à la race et/ou à la nationalité et/ou à la religion ou aux convictions et /ou le sexe », a déclaré la FA, l’instance dirigeante du football anglais.

Une commission de réglementation indépendante nommée par la FA a enquêté et suspendu Yems de toutes les activités liées au football et au football pendant 18 mois jusqu’au 1er juin 2024 inclus, pour 12 violations des règles de la FA, a déclaré l’organisation dans un communiqué le 6 janvier. avait été suspendu de ses fonctions d’entraîneur en avril dans l’attente de l’enquête de la commission de réglementation et avait été licencié du club en mai.

Réagissant aux conclusions du panel indépendant, la FA a déclaré mercredi dans un communiqué qu’elle “envisageait des options juridiques” à la suite de la décision, ajoutant: “Nous sommes fondamentalement en désaccord avec la conclusion du panel indépendant selon laquelle il ne s’agissait pas d’un cas de racisme conscient.”

Yems a admis un commentaire et en a nié 15, a indiqué la FA. Lors d’une audience, la Commission de régulation indépendante a déclaré Yems coupable de 11 infractions et n’a pas pu prouver les quatre autres, a ajouté la FA.

Yems, 62 ans, a déclaré au panel qu’il n’était pas raciste. Il dit qu’il est lui-même issu d’une « souche itinérante » et que sa femme est issue d’une famille immigrée. Il a reconnu ne pas être assez prudent pour parler d’une “manière politiquement correcte”.

Dans ses conclusions, le panel indépendant a déclaré avoir constaté que “11 des 15 accusations existantes avaient été établies selon la prépondérance des probabilités”.

Le rapport, examiné par CNN, décrit un certain nombre de déclarations clairement racistes de Yems, y compris des insultes et des stéréotypes grossiers sur les Noirs, les musulmans et les personnes d’origine caribéenne et sud-asiatique.

Mais malgré les commentaires «offensants, racistes et islamophobes», le panel – dirigé par Robert Englehart KC et comprenant le directeur général des opérations de football du Wolverhampton Wanderers FC Matt Wild et Tony Agana, un ancien joueur de football et arbitre spécialisé du FA Claims Panel – a trouvé Yems n’était pas un “raciste conscient” et ne méritait pas une sanction plus sévère, telle qu’une suspension permanente.

“Nous avons accepté que M. Yems n’est pas un raciste conscient”, a écrit le panel, précisant qu’il était parvenu à cette conclusion après avoir examiné les observations écrites des deux parties. «S’il l’était, une suspension extrêmement longue, voire permanente, serait appropriée.

“Néanmoins, les “plaisanteries” de M. Yems ont sans aucun doute été perçues par les victimes et d’autres comme offensantes, racistes et islamophobes. M. Yems n’a tout simplement pas tenu compte de la détresse causée par sa plaisanterie déplacée », a ajouté le panel.

Le Crawley Town FC et la Ligue anglaise de football ont refusé de commenter lorsqu’ils ont été contactés par CNN.

CNN a également offert à Yems un droit de réponse via la League Managers Association, l’organisation qui représente les entraîneurs de football anglais.

Le groupe anti-discrimination Kick It Out a également critiqué les conclusions du panel, déclarant dans un communiqué : « Le langage discriminatoire décrit dans le rapport du panel indépendant de la FA est tout simplement choquant.

“Compte tenu de la gravité des incidents détaillés, il est très difficile de comprendre comment le panel indépendant de la FA a conclu que” M. Yems n’est pas un raciste conscient “. Nous ne partageons pas ce point de vue. Le comportement décrit dans le rapport doit être dénoncé pour ce qu’il est exactement, le racisme et l’islamophobie.

“Pour parler clairement, une interdiction de quinze mois compte tenu de la gravité des 11 accusations avérées est une gifle pour les victimes des abus discriminatoires détaillés dans ce rapport et pour toute personne ayant été victime de racisme ou d’islamophobie”, ont-ils ajouté.

Pendant ce temps, le groupe éducatif anti-racisme Show Racism the Red Card (SRtRC) s’est dit “incroyablement déçu” par les commentaires mis en évidence par le rapport.

“Le racisme, ‘conscient’ ou non, a un impact profondément préjudiciable sur l’individu”, a ajouté le groupe.

“En plus des sanctions de la FA, il doit y avoir une formation solide et approfondie à l’éducation contre le racisme, sinon l’auteur ne comprendra jamais l’impact et le traumatisme que les individus ont subis à la suite de leurs actions” inconscientes “”, a déclaré SRtRC.

“Il est important qu’à tous les niveaux du jeu, les gens voient que la famille du football est unie pour éradiquer le racisme du jeu et de la société au sens large.”

Le panel a noté que Yems a déclaré avoir participé à deux cours en ligne, mais a déclaré qu’il devrait toujours suivre un programme d’éducation, qu’il n’a pas détaillé.