John Y. Brown Jr., KFC Mogul et gouverneur du Kentucky, décède à 88 ans

Il était également un joueur à gros enjeux, une habitude que ses rivaux utiliseraient contre lui. Il a fait l’objet d’une enquête pour avoir omis de faire un rapport obligatoire d’un retrait en espèces de 1,3 million de dollars sur l’un de ses comptes bancaires, bien qu’il n’ait jamais été accusé d’actes répréhensibles.

Le premier mariage de M. Brown, avec Eleanor Durall, connue sous le nom d’Ellie, s’est terminé par un divorce. En 1973, nommée présidente des Kentucky Colonels après avoir acheté la majorité des actions de l’équipe, elle devient la première femme à diriger une grande équipe professionnelle de basket-ball.

Son mariage avec Mme George, en 1979, s’est également soldé par un divorce, en 1998. Elle est décédée d’un cancer du sang rare en 2020 à 70 ans après une longue carrière d’animatrice sportive de CBS, dans laquelle elle a brisé une barrière en 1975 en rejoignant le tout – distribution masculine de l’émission “The NFL Today”.

Son troisième mariage, avec Jill Louise Roach, une ancienne Mme Kentucky, s’est terminé par un divorce en 2003.

M. Brown laisse dans le deuil trois enfants issus de son premier mariage, Sissy Brown, Sandra Brown Steier et John Y. Brown III, qui ont été secrétaire d’État du Kentucky à la fin des années 1990 et au début des années 2000 ; et deux enfants de son mariage avec Mme George, Lincoln Tyler George Brown et Pamela Brown, correspondante principale à Washington et présentatrice du week-end pour CNN.