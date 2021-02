John Worboys perd sa contestation judiciaire contre la réclusion à perpétuité pour viol

John Worboys, le violeur de taxi noir, a échoué dans sa tentative légale de contester la peine à perpétuité qui lui a été infligée pour avoir dopé les boissons de quatre femmes.

Le délinquant sexuel en série a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité avec une peine minimale de six ans en 2019 après que de nouvelles victimes se sont manifestées alors qu’il avait presque obtenu une libération conditionnelle un an plus tôt.

Il a été emprisonné indéfiniment pour la protection du public avec une peine minimale de huit ans en 2009 pour 19 infractions sexuelles contre 12 femmes au cours d’une frénésie entre 2006 et 2008.

Les enquêteurs pensent que l’ancien strip-teaseur, aujourd’hui âgé de 63 ans, a commis des délits contre plus de 100 femmes, qu’il attaquerait après avoir piqué leurs boissons à l’arrière de son taxi.

Une décision de la Commission des libérations conditionnelles de libérer Worboys, qui s’appelle désormais John Radford, a été annulée par la Haute Cour en mars 2018 après que deux de ses victimes ont contesté la décision.

La fureur de sa libération contrariée a conduit d’autres victimes à se manifester et, en décembre 2019, Worboys a admis deux chefs d’accusation d’administration d’une drogue avec l’intention de commettre un viol ou d’attentat à la pudeur, et deux chefs d’accusation d’administration d’une substance avec l’intention de commettre une infraction sexuelle.

Mercredi, la Cour d’appel a rejeté la demande de Worboys de faire appel de sa peine de 2019.

Ses avocats ont affirmé que la peine à perpétuité était «manifestement excessive» et «incompatible avec le régime de condamnation applicable».

Joanne Cecil, représentant Worboys, a déclaré au tribunal: «Il était tout simplement inutile dans notre soumission d’imposer la vie. Nous ne prétendons pas que c’était illégal, mais nous pensons que c’était une erreur en principe. »

Cependant, le Lord Chief Justice Lord Burnett, siégeant avec deux autres juges, a dit au tribunal que la demande d’autorisation de faire appel de la sentence serait rejetée.

Il a déclaré: «Au vu des faits, à notre avis, il est tout à fait clair que le juge cherchait à assurer la protection du public au moyen d’une peine à perpétuité qui serait plus élevée que celle qui serait accordée après la mise en liberté éventuelle de ce requérant et sa surveillance par la suite. . »

Concernant la durée minimale de six ans de la peine, il a déclaré: «Nous ne voyons aucune erreur dans l’approche du juge.»

Il a ajouté que les circonstances de l’affaire étaient «hérissées de caractéristiques aggravantes».

Worboys a regardé les débats à distance depuis le HMP Wakefield, où il purge sa peine à perpétuité.

Le prédateur, originaire d’Enfield, au nord de Londres, est devenu connu comme le violeur de taxi noir parce qu’il s’attaquait aux femmes à l’arrière de sa voiture de foin.

Il disait à ses victimes qu’il venait de profiter d’un peu de chance – comme une victoire sur les chevaux ou à la loterie – et leur proposait de les conduire gratuitement à destination, avant de les inviter à boire une coupe de champagne avec lui pour fêter ça.

La boisson était mélangée à de la drogue et Worboys agressait sexuellement ses victimes alors qu’elles étaient inconscientes.

Lors de sa condamnation à Old Bailey, le tribunal a appris qu’il avait admis à un psychologue qu’il avait inculpé 90 femmes au total avec de l’alcool et drogué un quart d’entre elles, après avoir été inspiré par la pornographie.

Worboys a déclaré aux psychiatres qu’il «fantasmait» sur ses crimes depuis 1986 et qu’il était motivé par «l’hostilité envers les femmes».

Un rapport de probation en août 2019 a révélé: «Il est potentiellement tout aussi dangereux maintenant que le point de la première phrase.»