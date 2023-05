John Williams, directeur général de la Federal Reserve Bank de New York, prend la parole lors d’un événement à New York, le 6 novembre 2019.

NEW YORK – Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a averti mardi que les hausses de taux d’intérêt prendront un certain temps pour se répercuter sur l’économie avant que l’inflation ne revienne à un niveau acceptable.

Le responsable de la banque centrale n’a donné aucune prévision quant à la direction qu’il envisage pour la politique, mais a déclaré qu’il ne s’attend pas à ce que l’inflation revienne à l’objectif de 2% de la Fed avant les deux prochaines années.

Il a ajouté que le chômage devrait atteindre une fourchette de 4% à 4,5%, par rapport à son creux actuel de 54 ans de 3,4%.

« En raison du décalage entre les actions politiques et leurs effets, il faudra du temps pour que [Federal Open Market Committee’s] mesures pour rétablir l’équilibre de l’économie et ramener l’inflation à notre objectif de 2 % », a déclaré Williams dans un discours préparé à l’Economic Club de New York.

Williams s’est exprimé six jours après que le FOMC a voté pour augmenter son taux de référence d’un autre quart de point de pourcentage à une fourchette cible de 5% à 5,25%. Dans sa déclaration post-réunion, le comité a laissé entendre qu’il pourrait interrompre les hausses de taux, bien qu’il ait déclaré que les responsables prendraient en compte divers facteurs pour déterminer la marche à suivre.

Le comité a retiré une phrase clé de la déclaration qui avait indiqué que des hausses de taux supplémentaires seraient appropriées. Williams a déclaré que cette décision dépend désormais de ce que disent les données entrantes.

« Tout d’abord, nous n’avons pas dit que nous avions fini d’augmenter les taux », a déclaré Williams à Sara Eisen de CNBC lors d’une session de questions-réponses après son discours. « Nous allons nous assurer que nous allons atteindre nos objectifs et nous allons évaluer ce qui se passe dans notre économie et prendre la décision en fonction de ces données. »

« Je ne vois dans mes prévisions de base aucune raison de réduire les taux d’intérêt cette année », a-t-il déclaré.

Les problèmes actuels du secteur bancaire et leur impact seront pris en compte dans les perspectives politiques de Williams, a-t-il déclaré.

« Je me concentrerai particulièrement sur l’évaluation de l’évolution des conditions de crédit et de leurs effets sur les perspectives de croissance, d’emploi et d’inflation », a déclaré Williams.

Parmi les signes positifs cités par Williams, citons la modération des anticipations d’inflation à long terme et un refroidissement de la demande de main-d’œuvre qui a réchauffé le marché du travail et exercé une pression à la hausse sur les salaires, qui n’ont néanmoins pas réussi à suivre l’augmentation du coût de la vie.

Il a également déclaré que les chaînes de travail obstruées, qui ont été un contributeur majeur à l’inflation, se sont « considérablement améliorées » au fil du temps.