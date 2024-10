John Wick n’avait plus d’argent, mais Eva Longoria l’a sauvé

Le John Wick série est actuellement l’une des plus grandes franchises de films d’action au monde, avec plusieurs suites, une série télévisée et un nouveau spin-off cinématographique à venir. Cependant, tout cela ne serait peut-être pas arrivé sans Femmes au foyer désespérées star Eva Longoria et un investissement de dernière minute de 6 millions de dollars.

Dans une nouvelle interview avec Business Insider, John Wick Les réalisateurs Chad Stahelski et David Leitch expliquent qu’il y a dix ans, juste avant le début du tournage du film, ils ont entendu la pire nouvelle qu’un cinéaste indépendant puisse entendre : ils n’avaient plus d’argent.

« Nous étions à moins d’une semaine et nous avons perdu près de 6 millions de dollars à cause d’un financement intermédiaire », a déclaré Stahelski. Interne des affaires. « Nous financions de manière indépendante pour obtenir l’obligation, mais l’un des investisseurs n’a pas pu réunir l’argent à temps. »

À ce stade, les administrateurs ainsi que John Wick La star Keanu Reeves avait déjà investi une grande partie de son argent dans la production du film. Même le producteur du film, Basil Iwanyk, avait dépensé au maximum trois cartes de crédit pour financer le film. Et du coup, ils n’avaient plus assez d’argent pour commencer le tournage.

Toutefois, Creative Artists Agency, la société qui assure le financement de John Wickest devenu désespéré et a commencé à offrir aux acteurs avec lesquels il travaillait une opportunité d’investir John Wick. La CAA a promis que tous ceux qui investiraient seraient les premiers à être payés une fois le film sorti.

Un des clients du CAA, l’actrice Eva Longoriaa pris le risque et a investi 6 millions de dollars dans John Wickla production à la dernière minute. C’était son premier crédit de producteur. Depuis, elle est devenue une productrice à succès à Hollywood.

« Elle est venue à notre secours et elle a fourni le financement complémentaire, littéralement moins de 24 heures avant que nous devions verrouiller les portes du film et repartir », a déclaré Stahelski. Cependant, à l’époque, ni Stahelski ni Leitch ne savaient qui avait effectué l’investissement de dernière minute. Le producteur Iwanyk leur a seulement dit qui avait sauvé le lendemain John Wick est devenu un succès au box-office.

« [Iwanyk] nous a emmenés dîner, et nous avons ri de toutes les conneries qui se sont passées, et il a dit : ‘Au fait, drôle d’histoire, tu sais qui t’a financé ? Eva Longoria. Nous nous sommes dit : « Quoi ! » », a expliqué Stahelski.

Stahelski et Leitch n’avaient jamais rencontré ni parlé à Longoria auparavant, alors ils l’ont emmenée déjeuner pour la remercier pour son investissement.

« Elle riait et disait : ‘Je ne pensais pas que ça allait marcher' », a déclaré Stahelski.

Plus tard, Leitch a rencontré l’actrice lors d’un événement et ils ont commencé à parler de John Wick. Elle lui a dit : « Wow, c’était la meilleure somme d’argent que j’ai jamais dépensée. » Il a déclaré que son investissement « lui avait considérablement rapporté ». John Wick a gagné plus de 85 $ sur un budget de 20 millions de dollars.

