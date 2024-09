John Wick : Ballerina passe le flambeau à une petite danseuse dans la première bande-annonce

Prévoyez un certain temps entre John Wick : Chapitre 3 – Parabellum et Chapitre 4, Ballerine tourne autour d’Eve Macarro (Ana de Armas), une orpheline devenue assassine qui est recueillie par le propriétaire de l’hôtel Continental Winston Scott (Ian McShane) après la perte de sa famille. Plutôt que de garder BallerineLes connexions de ‘s avec le plus grand John Wick Univers plutôt subtil, le nouveau film amène Eve directement dans l’orbite de John Wick (Keanu Reeves) alors qu’elle devient une tueuse à gages de plus en plus médiatisée.