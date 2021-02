LINCOLN Project anti-Trumper John Weaver est sondé par le FBI sur des messages graphiques aux stagiaires, affirment des sources.

L’enquête intervient quelques jours après que le co-fondateur du groupe d’action a été accusé d’avoir envoyé messages prédateurs non sollicités à au moins 21 hommes.

Deux anciens stagiaires LP – tous deux étudiants universitaires – ont parlé graphiquement de leurs expériences présumées, l’un d’eux affirmant que Weaver, 61 ans, l’avait interrogé sur un acte sexuel en solo et du sexe au téléphone, rapporte le New York Magazine.

Ils avaient travaillé avec Weaver après qu’il les ait embauchés comme stagiaires pour les anti-Atout groupe d’action politique (PAC).

Il aurait envoyé des textes contenant des commentaires classés X, avec un message effrayant demandant: « Êtes-vous en haut, en bas, versa? »

Le stagiaire a allégué que ses messages « ne s’arrêtaient jamais » et il se sentait obligé de « jouer le jeu, juste pour être gentil … parce qu’il a les cordes ».

Weaver aurait écrit à un autre stagiaire: «Vous êtes un étalon foutu!»

Le FBI enquêterait actuellement sur les allégations selon lesquelles le consultant républicain vétéran aurait harcelé sexuellement des mineurs, selon un journaliste américain. Yashar Ali.

Révélant son ‘scoop’ choquant aujourd’hui, Ali ajoute que « des sources anonymes m’ont dit que les agents avaient demandé si Weaver les avait jamais touchés de manière inappropriée ou s’ils avaient envoyé ou demandé du matériel sexuellement explicite lorsqu’ils étaient mineurs ».

Cependant, il a souligné que «le fait que le FBI interroge des témoins potentiels sur des allégations de conduite illégale ne signifie pas nécessairement que quelqu’un est le sujet ou la cible d’une enquête fédérale.

« On ne sait pas non plus quelle est la portée de l’enquête du FBI; les sources qui m’ont parlé ont dit que les questions qui leur étaient posées étaient étroites. »

Aujourd’hui encore, le projet Lincoln a révélé le lancement d’une enquête externe en relation avec les accusations de harcèlement sexuel.

L’annonce est intervenue quelques heures après que l’agence de presse Associated Press ait rapporté que des membres de la direction de l’organisation avaient été informés d’au moins dix allégations spécifiques de harcèlement sexuel contre Weaver, dont deux impliquant des employés du Lincoln Project.

Son conseil d’administration recrute «un professionnel externe de premier ordre» pour examiner le mandat de Weaver «afin d’établir à la fois la responsabilité et les meilleures pratiques pour le projet Lincoln».

L’organisation a également encouragé toute personne liée par un accord de non-divulgation à contacter le Projet Lincoln «pour une libération».

«Le Projet Lincoln croit que les membres de notre mouvement et les victimes du comportement méprisable et trompeur de John Weaver doivent les faits, et vous les aurez», a déclaré hier l’organisation.

Il a ajouté: «John Weaver nous a tous trahis et vous méritez que les faits soient présentés indépendamment grâce à un processus transparent.»

Cette déclaration est intervenue près de deux semaines après que le PAC a publié une déclaration alléguant: «John Weaver a mené une vie secrète construite sur une base de tromperie à tous les niveaux.

« C’est un prédateur, un menteur et un agresseur. Nous exprimons nos plus sincères condoléances à ceux qui ont été visés par son comportement déplorable et prédateur.

«Nous sommes dégoûtés et scandalisés que quelqu’un en position de pouvoir et de confiance l’utilise pour ces moyens.

«La totalité de ses tromperies dépasse tout ce que chacun de nous aurait pu imaginer et nous en sommes absolument choqués et écœurés.

« Comme tant d’autres, nous avons été trahis et trompés par John Weaver. Nous sommes reconnaissants au-delà des mots que John Weaver ne se trouvait à aucun moment en présence physique d’un membre du Lincoln Project. »

Weaver a refusé de commenter les allégations à AP, mais dans une déclaration publiée à la fin du mois dernier à Axios, il a généralement reconnu son inconduite et s’est excusé.

«Aux hommes que j’ai mis mal à l’aise à travers mes messages que je considérais comme des conversations mutuelles consensuelles à l’époque: je suis vraiment désolé», a-t-il écrit.

«Ils étaient inappropriés et c’est à cause de mes échecs que cet inconfort vous a été causé.

AP avertit que la situation menace la stature non seulement de LP, mais aussi de la coalition plus large de l’establishment Républicain groupes essayant de vider Trump du parti.