John Warren, ancien candidat au poste de gouverneur du GOP de Caroline du Sud, détaille les leçons de leadership dans un nouveau livre

COLUMBIA, SC (AP) – John Warren – l’homme d’affaires multimillionnaire qui a forcé le gouverneur de Caroline du Sud Henry McMaster à un second tour du GOP en 2018 – a écrit un nouveau livre, disant qu’il veut partager les leçons de leadership qu’il a apprises du service militaire et du monde des affaires , tout en laissant ouvert un retour à la politique pour lui-même.

Dans « Lead Like a Marine », qui sera mis en vente mardi, Warren dit que lui et son co-auteur et collègue Marine et partenaire commercial, John Thompson, visent à montrer comment la philosophie du US Marine Corps de « tout faire pour une raison » et l’accent mis sur les « valeurs fondamentales partagées » peuvent s’appliquer à ce qu’il considère comme des échecs institutionnels en raison d’un leadership mal orienté.

«J’ai vraiment l’impression que toutes ces institutions autour de nous s’effondrent à cause de l’échec du leadership – politiques, des deux partis, des entreprises, des organisations religieuses, etc. les choses s’effondrent, et c’est dû à un mauvais leadership », a déclaré Warren à l’Associated Press dans une récente interview. « Nous avons constaté que le travail acharné, l’intégrité et l’honnêteté, la communication franche et directe, et les gens qui veulent vraiment faire partie d’une équipe – ce sont les caractéristiques qui font de grands leaders. Et je ne les vois tout simplement pas chez la plupart de nos élus.

Warren, 44 ans, a servi quatre ans en service actif en tant qu’officier d’infanterie dans le Corps des Marines. Le livre s’ouvre sur un récit de «l’attaque soutenue et sans précédent» d’avril 2016 contre son unité à Ramadi, en Irak, une expérience qui, selon Warren, a façonné sa vision des outils nécessaires pour résoudre stratégiquement les problèmes du monde des affaires.

« Combattre dans une unité marine dans une contre-insurrection, où nous développions des tactiques très uniques m’a vraiment amené à former ce que nous appelons dans le livre » tout faire pour une raison « , comme stratégie clé, par opposition à » tout faire « » dit Warren. « C’est une stratégie tellement libératrice et stimulante, car elle vous permet vraiment de regarder objectivement tout ce que vous essayez de résoudre. La plupart des gens ne font pas ça.

Après avoir quitté l’armée, Warren et Thompson ont lancé Lima One Capital, une société de prêts hypothécaires spécialisée du nom de leur unité Marine et dont le siège est à Greenville, en Caroline du Sud.

Participant tardif à la course du gouverneur de 2018, Warren a mobilisé plus de 3 millions de dollars de son propre argent pour financer sa campagne, ce qui l’a catapulté de l’anonymat politique à la deuxième place dans une primaire à quatre du GOP.

Récoltant les approbations de deux des également courus, Warren a perdu de peu contre McMaster dans un second tour controversé qui comprenait un voyage de dernière minute du président Donald Trump pour souche pour McMaster, un allié de longue date et un des premiers endosseurs de la campagne 2016 de Trump.

Après cette perte, Warren est retourné aux affaires. En 2019, il a vendu sa participation dans Lima One, puis – avec Thompson – a fondé GEM Mining, une société Bitcoin basée à Greenville qui a été lancée avec plus de 200 millions de dollars de capital institutionnel.

Mais Warren est également resté impliqué dans la politique. En 2020, il lance un comité d’action politique, un véhicule souvent utilisé comme tremplin pour une course politique. Son futur PAC conservateur de Caroline du Sud a soutenu une poignée de courses législatives cette année-là, remportant finalement la victoire dans 13 des 15 courses dans lesquelles il s’est impliqué.

« Je veux servir. Je pense que nous cherchons désespérément de bons leaders », a déclaré Warren à l’Associated Press, affirmant que son PAC serait « très actif » dans les courses de 2024. « Je n’ai pas l’intention de courir pour quoi que ce soit pour le moment, mais je suis toujours intéressé à servir. »

___

Meg Kinnard peut être jointe au http://twitter.com/MegKinnardAP

Meg Kinnard, l’Associated Press