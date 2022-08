John Wall parle de blessures, de perte de famille et de pensées suicidaires

John Wall raconte ce qui s’est passé dans sa vie, notamment la perte de membres de sa famille, des blessures et des pensées suicidaires.

John Wall fera son retour sur le terrain de la NBA cette saison avec les Los Angeles Clippers après un rachat avec les Houston Rockets. La carrière de John Wall a été confrontée à des problèmes de blessures depuis la saison 2019 et la saison dernière, il n’a pas du tout touché le terrain, mais a été grassement payé pendant cette période. Son nouveau départ avec les Clippers tarde à venir et les fans de Wall, des Clippers et de la NBA en général sont ravis de le revoir sur le terrain.

John Wall parle de blessures, de la perte de sa mère et de sa grand-mère, ce qui a conduit à des pensées suicidaires.

Alors que les médias sociaux ont peint l’image que John Wall ne jouait tout simplement pas et ne collectait pas des millions, Wall a récemment révélé que cela se passait beaucoup plus à cette époque. Wall a révélé ce qui se passait personnellement et professionnellement et a déclaré qu’il avait traversé une période très sombre en plus des défis présentés par COVID-19.

« À un moment donné, j’ai pensé à me suicider. Déchirant mon Achille, ma mère étant malade, ma mère décédée, ma grand-mère décédée un an plus tard. Tout cela au milieu du COVID en même temps. Moi allant à la chimiothérapie et assis là-dedans. Moi voyant ma mère rendre son dernier souffle, portant les mêmes vêtements pendant trois jours d’affilée, allongée sur le canapé à côté d’elle.

Il est clair que John Wall entre dans une nouvelle saison de sa vie et de sa carrière avec moins d’obscurité et plus de lumière. Espérons que son histoire inspirera quelqu’un d’autre à continuer car il ne peut pas faire noir pour toujours.