John Wall a failli être amputé du pied après une infection chirurgicale

Dans The Players’ Tribune, John Wall révèle qu’après sa blessure, il a presque dû amputer sa nourriture à cause d’une infection due à des opérations chirurgicales.

Au cours de cette prochaine saison 2022-2023, John Wall fera son retour tant attendu sur le terrain de la NBA. Il jouera avec le Los Angeles Clipper aux côtés de Paul George et Kawhi Leonard. Le chemin du retour vers le terrain n’a pas été facile pour Wall qui a récemment jeté un coup d’œil sur sa vie pendant la pandémie et les dernières années alors qu’il était loin du match après que de graves blessures l’aient mis à l’écart. Le mois dernier, Wall a révélé qu’il avait perdu sa mère et sa grand-mère tout en faisant face à son rebond dans la ligue.

John Wall révèle qu’il a presque dû amputer son pied à cause d’infections post-opératoires

Dans une nouvelle pièce pour La tribune des joueurs intitulé « I’m Still Here », John Wall raconte son histoire à sa manière. La pièce est une lecture incontournable pour tous ceux qui sont fans de Wall et de sports en général. Wall révèle également qu’il a failli se faire amputer le pied en raison de complications post-opératoires.

“En l’espace de trois ans, je suis passé du sommet du monde à la perte de tout ce qui m’intéressait”, a-t-il écrit. “En 2017, je saute sur la table des annonceurs à DC après avoir forcé le match 7 contre Boston, et je suis le roi de la ville. Je reçois une prolongation maximale, pensant que je suis un sorcier à vie. Un an plus tard, j’ai déchiré mon tendon d’Achille et j’ai perdu le seul sanctuaire que j’aie jamais connu : le basket-ball. Je me suis retrouvé avec une infection si grave à la suite des opérations que j’ai failli me faire amputer le pied. Un an plus tard, j’ai perdu ma meilleure amie au monde, ma mère, à cause d’un cancer du sein.

Le retour sur le terrain sera doux-amer pour Wall qui, par tous les moyens, a eu un parcours très rempli d’obstacles pour remettre sa carrière sur les rails.