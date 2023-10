John Vidal, ancien rédacteur en chef du Guardian pour l’environnement, est décédé à l’âge de 74 ans. Il est décédé paisiblement jeudi à l’hôpital où il était soigné pour un cancer.

Vidal a couvert l’environnement pour le Guardian pendant près de trois décennies jusqu’à sa retraite en 2017, le qualifiant de «le plus beau travail sur Terre». Par la suite, il a continué à faire des reportages partout dans le monde avec son énergie et son enthousiasme caractéristiques et a publié un livre, Fevered Planet : Comment les maladies apparaissent lorsque nous nuisons à la natureen juin de cette année.

Les hommages rendus à Vidal rappellent son journalisme environnemental pionnier et mettent en évidence sa passion pour la justice sociale et les opprimés et mettent les gens au centre de ses histoires.

Katharine Viner, rédactrice en chef du Guardian, a déclaré : « John était un homme passionné, chaleureux, gentil et inoubliable et un brillant journaliste – un personnage unique et une véritable légende du Guardian. Son engagement à couvrir la crise climatique et naturelle était clair dans ses reportages captivants et importants, riches en humanité – et il y est arrivé avant tout le monde. Il était très aimé de ses collègues et il nous manquera profondément.

Sir Jonathan Porritt, l’un des premiers et des plus connus environnementalistes du Royaume-Uni, a déclaré : « Je n’ai jamais connu un journaliste qui ait si efficacement combiné une intégrité sans compromis, un courage discret, des méfaits, de l’irrévérence et une éloquence percutante et compatissante dans tous ses écrits. C’était juste un merveilleux ami et un véritable défenseur de l’environnement.

Paul Webster, rédacteur en chef de l’Observer, a déclaré : « John a fourni un journalisme vivant et vital et a écrit de manière magnifique et passionnée sur l’environnement, pionnier dans la couverture de questions qui sont désormais au cœur de la vie publique. C’était un reporter infatigable et un collègue chaleureux, plein d’esprit et généreux, très apprécié de ses confrères journalistes.

Vidal est né au Ghana en 1949 et est revenu 60 ans plus tard pour retrouver la sage-femme qui l’avait accouché dans le cadre d’une histoire sur la croissance démographique. Avant de rejoindre le Guardian, il a travaillé pour l’Agence France-Presse, les journaux du nord du Pays de Galles et le Cumberland News. Il a également écrit McLibel : Burger Culture on Trial, un livre sur les poursuites intentées par McDonald’s contre des militants.

Les reportages de Vidal l’ont emmené aux quatre coins du monde, en particulier dans les endroits troublés où les gens souffraient, comme le delta du Niger, le Rwanda et Kaboul. Une série de voyages de reportage épiques l’a amené voyages climatiques des glaciers himalayens du Népal jusqu’au golfe du Bengale au Bangladesh en 2009 ; aux glaciers des Andes jusqu’à la forêt amazonienne en 2010 ; en Égypte et au Soudan déchiré par la guerre en Afrique du Sud en 2011 ; et le long du grand fleuve Mékong en 2015.

Un voyage consacré à la faim au Malawi a conduit Vidal à créer le fonds d’éducation Gumbi pour scolariser les enfants d’un des villages les plus pauvres du Malawi, et poursuit son travail aujourd’hui.

Vidal causait aussi souvent de « bons ennuis ». Sa révélation d’un projet d’accord divulgué lors du sommet de l’ONU sur le climat à Copenhague a provoqué un tollé, les pays en développement réagissant furieusement à un texte qu’ils considéraient comme donnant plus de pouvoir aux nations riches. Il a également été emprisonné dans les îles Féroé alors qu’il faisait un reportage sur la chasse à la baleine.

Paul Brown, qui, en tant que correspondant pour l’environnement, a siégé aux côtés de Vidal dans la rédaction du Guardian pendant 16 ans, a déclaré : « Le talent de John résidait en partie dans ses compétences d’écrivain, où il écrivait des textes convaincants qui donnaient vie aux sujets environnementaux. C’est également son approche peu orthodoxe qui lui a valu ses articles dans les journaux, par exemple lorsqu’il a obtenu un emploi d’agent de sécurité pour rendre compte de l’autre côté de la manière dont les autorités ont traité les manifestants anti-bypass de Newbury. Il était avant tout un défenseur des opprimés, toujours joyeux mais acharné à la poursuite d’une histoire qu’il jugeait digne d’être racontée.

John Sauven, l’ancien directeur de Greenpeace UK, a qualifié Vidal de légende : « Il était une présence irrésistible et retentissante à de nombreux moments clés. Il était présent en Amazonie et dans l’Arctique bien avant que ces causes ne deviennent des causes célèbres – en fait, c’est souvent grâce à lui qu’une menace environnementale a finalement été reconnue. John était un formidable ami des peuples autochtones et des militants qui risquaient leur vie en première ligne. Mais c’était surtout un bon journaliste.

Tom Burke, ancien conseiller spécial de plusieurs ministres britanniques de l’Environnement et directeur des Amis de la Terre, a déclaré : « John était un journaliste environnemental très influent. Lui, plus que quiconque dont je me souvienne, a rendu visible le lien entre l’environnement et le développement. L’idée selon laquelle on ne peut pas protéger l’environnement mondial en l’absence de justice sociale est courante aujourd’hui, mais ce n’était pas le cas lorsque John a commencé à écrire à ce sujet. Il était clair, cohérent et correct dans sa passion de relier l’empirique au moral.

Geoffrey Lean, journaliste environnemental chevronné et contemporain de Vidal, a déclaré : « John était l’un des meilleurs et pionniers en matière de couverture de l’environnement – ​​initialement dans une atmosphère politique et médiatique assez hostile – à partir de la fin des années 1980. Il a toujours été à la pointe, dénonçant les abus partout dans le monde, sans crainte et en profondeur. Il a fait énormément pour préparer le terrain à la prolifération actuelle d’excellents journalistes environnementaux.»

Vidal laisse dans le deuil son épouse et sa nièce.