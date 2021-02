John Travolta vend un manoir océanique de 5 M $ avec 20 chambres

Le manoir du Maine que l’acteur John Travolta partageait avec sa défunte épouse, l’acteur Kelly Preston, a été mis en vente.

La star de 67 ans de Grease and Saturday Night Fever a récemment inscrit la maison d’Islesboro, une île au large des côtes du Maine, pour 5 millions de dollars, selon le Portland Press Herald.

Le couple a acheté la maison en 1991 en tant que jeunes mariés et l’a transformée d’une maison «très sombre et sombre» en une maison familiale lumineuse pour leur fils bientôt né, Jett, selon un article de 1999 dans Architectural Digest. Construite en 1903, la maison de 10830 pieds carrés comprend 20 chambres et se trouve sur un domaine de 48 acres le long de l’océan.

Travolta a déclaré à Architectural Digest que lui et Preston avaient acheté la maison après avoir rendu visite à l’acteur Kirstie Alley chez elle sur l’île. Le couple a déclaré qu’il avait toujours voulu une maison assez grande pour divertir leurs dizaines de membres de la famille.

Preston, qui avait joué aux côtés de Tom Cruise dans Jerry Maguire et Arnold Schwarzenegger dans Twins, est décédé l’année dernière après une bataille de deux ans contre le cancer du sein. Elle avait 57 ans. Leur premier fils, Jett, est décédé en 2009 des suites d’une crise dans la maison de vacances de la famille aux Bahamas.

Travolta est devenu une star hollywoodienne dans les années 1970 et a été nominé pour un Oscar d’acteur pour sa performance en 1977 dans Saturday Night Fever. Il a de nouveau été nominé pour son rôle dans Pulp Fiction en 1994.