John Travolta vend la maison du Maine qu’il partageait avec Kelly Preston

John Travolta a inscrit sa maison d’escapade dans le Maine pour la somme exorbitante de 5 millions de dollars.

Sept mois après sa femme, Kelly Preston, est décédé après avoir lutté contre le cancer du sein, le American Crime Story L’acteur est prêt à se séparer du manoir qu’il partageait avec la défunte actrice. La propriété, qui s’étend sur 48 acres, est située sur l’enclave insulaire exclusive d’Islesboro, dans le Maine. Bonjour, vue sur le front de mer!

En plus que le domaine se trouve dans une zone très prisée, le manoir dispose de 42 chambres (dont 22 sont des chambres) – non, vos yeux ne vous jouent pas des tours. Le Graisse La maison de la star est spacieuse et spacieuse (sans jeu de mots) assez pour être un hôtel.

John et Kelly ont acheté la propriété idyllique en 1991, la même année où ils se sont mariés. Et tandis que la maison a été construite en 1903, le couple a embauché un décorateur renommé Christophe

Boshears pour égayer et ajouter la touche finale en 1999, par Résumé architectural.