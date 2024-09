John Travolta s’extasie devant Margot Robbie : « On ne peut que rêver »

John Travolta a parlé de son amour pour le Australien actrice blonde, Olivia Newton.

La légende hollywoodienne a inspiré toute une génération de romantiques « amoureux de l’été » avec son duo aux côtés de l’icône du cinéma australien Olivia Newton-John il y a un demi-siècle dans Grease.

Selon Courrier quotidienTravolta espère créer un moment tout aussi durable aux côtés de la dernière fille préférée du pays, Margot Robbie.

Selon le média, l’homme de 70 ans a parlé de sa « co-star de rêve » lors d’une rare interview avec les jeunes magnats australiens de l’immobilier Shane Spiteri et Kirsty Cunningham pour leur prochain podcast, Beyond the Sale.

Lors de l’interview diffusée, Travolta a révélé : « Margot Robbie… oh mon Dieu, on ne peut que rêver. Je l’adore et elle a joué dans l’une de mes séries préférées, Pan Am. »

Il convient de mentionner que Robbie a décroché son rôle décisif dans le drame américain sur les compagnies aériennes après avoir déménagé à Hollywood après quatre ans de carrière dans le feuilleton australien. Voisinsselon la publication.

De plus, Robbie a depuis lors joué des rôles marquants dans une série de films, notamment Le Loup de Wall Street, le Big Short et Barbie.