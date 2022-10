John Travolta se souvient de sa défunte épouse Kelly Preston à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire: “Nous vous aimons”

John Travolta s’est rendu sur Instagram jeudi pour honorer sa défunte épouse, Kelly Preston, à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire.

“Joyeux anniversaire à mon partenaire de danse préféré ! Nous t’aimons et tu nous manques Kelly”, a-t-il écrit à côté d’une image rétro du couple.

Travolta et Preston se sont mariés 28 ans avant sa mort après une bataille de deux ans contre le cancer du sein en juillet 2020. Elle avait 57 ans.

La star de “Grease” a annoncé la nouvelle du décès de sa femme dans un post Instagram en 2020.

JOHN TRAVOLTA REND HOMMAGE À KELLY PRESTON POUR CE QUI AURAIT ÉTÉ SON 59E ANNIVERSAIRE

“C’est avec le cœur très lourd que je vous informe que ma belle épouse Kelly a perdu sa bataille de deux ans contre le cancer du sein”, a écrit Travolta.

“Elle a mené un combat courageux avec l’amour et le soutien de tant de personnes”, a-t-il ajouté. “Ma famille et moi serons éternellement reconnaissants à ses médecins et infirmières du MD Anderson Cancer Center, à tous les centres médicaux qui l’ont aidée, ainsi qu’à ses nombreux amis et proches qui ont été à ses côtés.”

Le couple a deux enfants : Ella, 22 ans et Ben 11 ans. Le fils aîné de Preston et Travolta, Jett, est décédé en janvier 2009 à 16 ans.

En avril, Travolta a honoré son fils à l’occasion de ce qui aurait été son 30e anniversaire. L’acteur a partagé une photo de retour en noir et blanc montrant Travolta souriant avec le jeune Jett devant lui.

BRUCE WILLIS ET JOHN TRAVOLTA S’AFFRONTENT DANS LEUR PREMIÈRE BANDE-ANNONCE POUR LEUR NOUVEAU FILM D’ACTION ‘PARADISE CITY’

“Ma chère Jetty, tu me manques plus que les mots ne peuvent le dire. Je pense à toi tous les jours. Joyeux anniversaire. Je t’aime, ton papa”, a écrit Travolta en légende du post.

Ella a commenté l’hommage de l’acteur à Jett à l’époque, en écrivant : “Joyeux anniversaire Jetty, nous t’aimons tellement.”

Jett, qui était autiste et sujet aux crises, est décédé alors que la famille était en vacances en 2009 après avoir eu une crise dans la baignoire qui a entraîné une blessure à la tête. En 2014, Travolta a parlé de la perte de son fils dans une interview au Theatre Royal Drury Lane, décrivant la mort de Jett comme “la pire chose qui soit jamais arrivée dans ma vie”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Ajoutant qu’il ne savait pas s’il “allait s’en sortir”, il a déclaré que l’Église de Scientologie l’avait aidé, lui et sa famille, à traverser cette perte.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Je serai éternellement reconnaissant à la Scientologie de m’avoir soutenu pendant deux années solides, je veux dire du lundi au dimanche”, avait-il déclaré à l’époque, via la BBC.

“Ils n’ont pas pris un jour de congé, travaillant sous différents angles des techniques pour surmonter le chagrin et la perte et pour me faire sentir que je pouvais enfin passer une journée.”