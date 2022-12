John Travolta pleure Kirstie Alley ; a également perdu sa femme Kelly Preston et son amie Olivia Newton-John à cause du cancer

En un peu plus de deux ans, John Travolta a subi trois énormes pertes.

Quelques heures après qu’il a été annoncé que son amie proche et collaboratrice Kirstie Alley était décédée d’un court combat contre le cancer, Travolta s’est tournée vers ses réseaux sociaux pour reconnaître l’impact profond que la perte d’Alley laisserait, affirmant qu’elle était “l’une des relations les plus spéciales que je ‘ ai jamais eu.”

Il y a près de quatre mois, la co-vedette de “Grease” de Travolta, Olivia Newton-John, est décédée après une bataille publique et ardue contre le cancer.

En 2020, Travolta a annoncé que sa femme bien-aimée depuis près de trois décennies, Kelly Preston, avait perdu sa bataille contre le cancer.

Malheureusement, Preston n’était pas la première femme de sa vie qu’il avait perdue à cause de l’horrible maladie.

JOHN TRAVOLTA, JAMIE LEE CURTIS ET D’AUTRES STARS HOLLYWOODIENNES RÉAGISSENT À LA MORT DE KIRSTIE ALLEY

Diana Hyland

Avant de perdre trois femmes importantes en deux ans, Travolta a perdu sa petite amie Diana Hyland d’un cancer du sein à l’âge de 41 ans. Hyland et Travolta ont commencé leur relation en 1976 lorsqu’ils ont joué dans “The Boy in the Plastic Bubble”, mais elle a malheureusement succombé à sa maladie un an plus tard en 1977. Hyland avait 18 ans son aîné.

Kelly Preston

Preston et Travolta se sont mariés en 1991 après s’être rencontrés sur le tournage de leur film de 1989 “The Experts”. Le couple a rapidement fondé une famille, ayant un fils Jett en 1992, mais a été en proie à une tragédie au début de sa vie.

Jett, qui était autiste et sujet aux convulsions, est décédé en 2009 après avoir eu une crise dans la baignoire qui a entraîné une blessure à la tête.

Preston et Travolta ont également eu des enfants Ella, 22 ans, et Ben, 12 ans ensemble.

Preston est décédé à 57 ans le 12 juillet 2020. Travolta a révélé que sa femme avait « perdu sa bataille de deux ans contre le cancer du sein », dans un post Instagram, ajoutant : « Elle a mené un combat courageux avec l’amour et le soutien de tant de personnes. .”

À l’époque, Travolta appréciait la vague de soutien que lui et sa famille avaient reçue. Il a écrit : “L’amour et la vie de Kelly resteront gravés dans nos mémoires. Je prendrai un peu de temps pour être là pour mes enfants qui ont perdu leur mère, alors pardonnez-moi d’avance si vous n’avez pas de nos nouvelles pendant un moment. Mais s’il vous plaît sachez que je ressentirai votre effusion d’amour dans les semaines et les mois à venir alors que nous guérissons.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Olivia Newton-John

Newton-John, qui avait été très publique à l’époque avec sa lutte de plusieurs décennies contre le cancer du sein, a déclaré à Entertainment Tonight : “C’était une très belle personne, à l’intérieur comme à l’extérieur, et elle était belle à regarder… Mais elle avait une douce esprit et je ressens tellement, tellement pour John et les enfants. C’est difficile à mettre en mots.

Tragiquement un peu plus de deux ans plus tard, Newton-John a perdu sa bataille contre le cancer du sein le 8 août 2022 à 73 ans.

Travolta lui a rendu hommage sur Instagram en écrivant : “Ma très chère Olivia, tu as rendu nos vies tellement meilleures. Ton impact a été incroyable. Je t’aime tellement. On se verra plus tard et on sera tous ensemble à nouveau. À toi dès le premier instant où je t’ai vu et pour toujours ! Ton Danny, ton John !”

Les deux ont partagé une amitié sincère et étroite après avoir joué ensemble dans le classique de 1978, “Grease”. Tout au long de sa vie, Newton-John a déclaré ouvertement qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein à plusieurs reprises, créant même la Fondation Olivia Newton-John en octobre 2020, que Travolta continue de soutenir.

Allée Kirstie

Alley a créé une amitié éternelle avec Travolta grâce à leur film de 1989, “Look Who’s Talking”, qui a inspiré deux suites.

Après qu’il a été annoncé que l’actrice primée aux Emmy Awards était décédée à 71 ans, Travolta a écrit à propos d’Alley sur son Instagram : “Kirstie était l’une des relations les plus spéciales que j’ai jamais eues. Je t’aime Kirstie. Je sais que nous nous reverrons encore.”

Elle est décédée d’un cancer du côlon, selon son représentant via Gens.

KIRSTIE ALLEY AU FIL DES ANNÉES

Alley n’a pas hésité à déclarer publiquement son amour pour Travolta, “Je l’aimais, je l’aime toujours”, tout en apparaissant sur “Celebrity Big Brother UK”

“Si je n’avais pas été mariée, je serais allée l’épouser et j’aurais été dans un avion parce qu’il a son propre avion”, a-t-elle déclaré à propos de son amie.

Pendant le tournage de “Look Who’s Talking”, Alley était mariée à Parker Stevenson.

Malgré le divorce d’Alley et le mariage de Travolta avec Preston, les deux ont pu maintenir une relation solide.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS