John Travolta et ses enfants ont souhaité à ses partisans un joyeux Noël vendredi, leur première saison des fêtes depuis la mort de Kelly Preston en juillet.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, l’acteur « Grease » a montré aux enfants Ella, 20 ans, et Benjamin, 10 ans, agitant et s’adressant à ses fans alors qu’ils se tenaient devant un sapin de Noël étincelant et de nombreux cadeaux.

« Dites » Joyeux Noël « , Ella. Dites » Joyeux Noël « , Ben, » peut être entendu Travolta dire derrière la caméra.

Travolta, 66 ans, a été ouvert sur sa vie personnelle en cette période de vacances, remerciant les autres pour leur soutien après la mort de Preston, sa femme et la mère de ses enfants, décédée en juillet à 57 ans après une bataille privée contre le cancer du sein.

« Je voulais juste profiter de ce moment pour remercier chacun d’entre vous de m’avoir soutenu d’une manière aussi incroyable cette année », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Instagram le mois dernier. « Joyeux Thanksgiving et toujours aimer. »

Travolta et Preston se sont rencontrés lors du tournage de « The Experts » en 1988 et se sont mariés lors d’une cérémonie à minuit à Paris en 1991. Le couple a eu trois enfants: sa fille Ella et ses fils Benjamin et Jett, ce dernier étant décédé à 16 ans après avoir été victime d’une crise. famille était en vacances aux Bahamas en janvier 2009.

« C’est le cœur très lourd que je vous informe que ma belle épouse Kelly a perdu sa bataille de deux ans contre le cancer du sein », a partagé Travolta sur Instagram le 13 juillet. « Elle a mené un combat courageux avec l’amour et le soutien de tant de gens. .

« L’amour et la vie de Kelly resteront toujours dans les mémoires », a ajouté Travolta dans le message, disant qu’il prévoyait de prendre un congé « pour être là pour mes enfants qui ont perdu leur mère. Alors pardonnez-moi à l’avance si vous ne nous entendez pas pendant un moment. Mais sachez que je ressentirai votre effusion d’amour dans les semaines et les mois à venir pendant que nous guérissons. «

