Moins de six mois après la mort de sa femme Kelly Preston, John Travolta partagé un vidéo sur Instagram de ses enfants Ella, 20 et Ben, 10 pour célébrer Noël sur Instagram.

le Graisse star a partagé la vidéo le 25 décembre. Elle présente Ella et Ben devant un arbre de Noël entouré de cadeaux.

« Dites Joyeux Noël », dit John dans la vidéo, à laquelle Ella et Ben répondent « Joyeux Noël! » avec des sourires et des vagues.

Cette année sera certainement différente pour les enfants de Travolta, qui ont perdu leur mère Kelly en juillet après une bataille de deux ans contre le cancer du sein. L’actrice, qui a joué dans des films comme Quelle fille Veut, Ciel haut, et Gotti aux côtés de son mari, avait 57 ans.

John a partagé la triste nouvelle « avec un cœur lourd » dans un long Instagram légende.

«Elle a mené un combat courageux avec l’amour et le soutien de tant de gens», a-t-il partagé avec une photo de Kelly. «Ma famille et moi serons à jamais reconnaissants envers ses médecins et infirmières du MD Anderson Cancer Center, tous les centres médicaux qui ont aidé, ainsi que ses nombreux amis et proches qui ont été à ses côtés. L’amour et la vie de Kelly seront toujours Je prendrai le temps d’être là pour mes enfants qui ont perdu leur mère, alors pardonnez-moi d’avance si vous n’avez pas de nouvelles de nous pendant un certain temps. Mais sachez que je ressentirai votre effusion d’amour en les semaines et les mois à venir pendant que nous guérissons. «