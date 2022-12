John Travolta, Jamie Lee Curtis et d’autres stars d’Hollywood réagissent à la mort de Kirstie Alley.

John Travolta, Jamie Lee Curtis et d’autres stars d’Hollywood pleurent la perte de l’actrice emblématique, Kirstie Alley.

La famille d’Alley a partagé une déclaration sur Twitter lundi soir indiquant que l’actrice était décédée après une bataille “récemment découverte” contre le cancer.

Travolta, co-vedette de “Look Who’s Talking” d’Alley, s’est rendu sur Instagram lundi soir pour honorer son ami.

Jamie Lee Curtis s’est rendu sur Instagram lundi soir pour partager leur “respect mutuel et leur connexion” qu’ils avaient.

KIRSTIE ALLEY MORT À 71 ANS

“Je viens d’apprendre la triste nouvelle que Kirstie Alley est décédée”, a commencé Curtis.

Curtis a poursuivi: “Elle était une grande fleuret comique dans @tvscreamqueens et une belle maman ours dans sa vie bien réelle. Elle m’a aidé à acheter des grenouillères pour ma famille cette année-là pour Noël. Nous avons convenu d’être en désaccord sur certaines choses, mais nous avions un respect et une connexion mutuels. Mauvaise nouvelle.”

L’acteur Tim Allen s’est rendu sur Twitter lundi pour honorer Alley. “Une douce âme est décédée à Kristie Alley. Triste, triste nouvelle. Prières pour toute sa famille”, a écrit Allen.

L’acteur Robert Patrick s’est rendu sur Twitter pour partager la “très triste” nouvelle.

“Tellement triste. Kirstie Alley RIP Mes condoléances à sa famille”, a-t-il écrit.

Kristin Chenoweth s’est rendue sur Instagram lundi soir pour partager qu’elle “ne peut pas croire” qu’Alley soit décédée.

“Je t’aime, Kirstie. Je te reverrai un jour. Je n’arrive pas à croire que tu sois partie”, a-t-elle écrit à côté d’images avec Alley.

Jackée Harry s’est rendue sur Twitter pour partager que Kirstie était “unique en son genre”.

“Que vous soyez d’accord avec elle ou non, Kirstie Alley était un talent indéniable qui a apporté de la joie à beaucoup – à travers l’écran et avec son esprit chaleureux et hilarant. RIP, luv. Vous étiez unique en son genre”, a-t-elle écrit.

Carmen Electra a partagé des images d’Alley sur Instagram et a écrit : “#rip to this kind, beautiful talentful soul. we love you Kirstie.”

L’actrice de “The Handmaid’s Tale” Ever Carradine s’est adressée à Twitter pour remercier Alley d’avoir “lancé sa carrière”.

“Je viens de diriger les nouvelles sur #KirstieAlley. Je n’ai pas parlé avec elle depuis toujours, mais je dois la remercier d’avoir lancé ma carrière. Elle m’a dit que j’étais drôle tous les jours dans Veronica’s Closet, et je l’ai crue. Elle a organisé les meilleures fêtes et a offert les perruches comme cadeau d’emballage. Bon courage”, a-t-elle écrit.

Candace Owens s’est rendue sur Twitter lundi soir pour partager ses condoléances. “Tellement triste pour Kirstie Alley. Elle était si gentille. J’envoie de l’amour à sa famille”, a écrit Owens, ajoutant un cœur rouge.

Valérie Bertinelli s’est rendue sur Twitter pour partager ses condoléances.

“Oh Kirstie”, a-t-elle écrit, ajoutant un emoji au cœur brisé. “Reposez en paix.”

L’artiste lauréat d’un Grammy, Travis Tritt, s’est rendu sur Twitter pour partager qu’il était “choqué” d’apprendre le décès d’Alley.

“Choqué et attristé par la nouvelle de Kirstie Alley”, a-t-il écrit à côté de la déclaration de la famille.

True et Lillie Parker, les enfants de Kirstie, ont annoncé la mort de leur mère dans une déclaration partagée sur les réseaux sociaux lundi soir.

“Nous sommes tristes de vous informer que notre mère incroyable, féroce et aimante est décédée après une bataille contre le cancer, découverte récemment”, a commencé le communiqué. “Elle était entourée de sa famille la plus proche et s’est battue avec une grande force, nous laissant la certitude de sa joie de vivre sans fin et de toutes les aventures qui l’attendaient.”

La déclaration a continué: “Aussi emblématique qu’elle était à l’écran, elle était une mère et une grand-mère encore plus incroyables.”

Ses enfants ont remercié le Moffitt Cancer Center pour leurs soins avant de décrire leur mère comme ayant “une joie de vivre et une passion pour la vie, ses enfants, petits-enfants et ses nombreux animaux, sans parler de sa joie éternelle de créer, étaient sans pareil et nous laissent inspirés pour vivre”. la vie au maximum comme elle l’a fait.”